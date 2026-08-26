World Robot Conference 2026 en China: presentaron un caballo robótico que transporta hasta 300 kilogramos

Una empresa realizó demostraciones con Qiji X1, un corcel mecánico de u$s40.000 que pesa 320 kilos y puede movilizar su peso. Las pruebas en Pekín se realizaron con personas, pero el vehículo está pensado para terrenos complejos para las ruedas.

La World Robot Conference 2026 se realizó entre el 19 y el 23 de agosto en Pekín y no solo presentaron un robot humanoide más veloz que cualquier ser humano en los Juegos Mundiales de Robots, sino que también se destacó un caballo mecánico de 300 kilos que puede transportar su peso por terreno pedregoso o embarrado complicado para moverse con ruedas.

La empresa DaxAI Robotics creó a Qiji X1 , inspirada en los caballos y los perros robóticos preexistentes, con un valor de venta de u$s40.000 , aunque solo puede ser reservado. La función principal del corcel mecánico es el transporte de personas, ya que cuenta con un asiento y un manubrio similares a los de un cuatriciclo, solo que tiene patas en vez de ruedas enormes .

Qiji X1 fue pensado para moverse en entornos en los que las ruedas tienen dificultades para avanzar , como suelos pedregosos o embarrados.

Su peso es de 320 kilogramos y es capaz de soportar hasta 300 kilogramos, según detalló el sitio Interesting Engineering. Además, su batería ofrece una autonomía de 40 kilómetros y su velocidad es de 10 kilómetros por hora . Otra versión que aún no fue presentada al público, llamada Qiji XS, sí tiene ruedas en las patas y puede acelerar hasta los 40 kilómetros por hora .

La firma china Unitree Robotics volvió a sacudir la industria tecnológica tras revelar su nuevo prototipo humanoide bautizado como Superman . La máquina sorprendió al mundo entero al alcanzar una marca de velocidad máxima de 12,66 metros por segundo (unos 45,6 km/h), superando la velocidad puntual tope de 12,42 m/s que registró el legendario plusmarquista Usain Bolt durante su histórico récord en 2009.

El vertiginoso desplazamiento del autómata, diseñado en tan solo tres meses, se apoya en articulaciones hiperreactivas y piernas de 85 centímetros que generan una altísima cadencia de zancadas a ras del suelo. Además de su despliegue en la pista de atletismo, el dispositivo demostró la capacidad de ejecutar saltos acrobáticos verticales de más de dos metros de altura sin necesidad de tomar impulso previo.

A pesar de sus impactantes marcas en aceleración y maniobrabilidad, las primeras pruebas en pista dejaron ver que el sistema todavía requiere ajustes en su desaceleración, ya que el prototipo no logra frenar de forma progresiva y termina impactando contra la contención al concluir el recorrido. Más allá de ese detalle técnico por resolver, el desarrollo representa un salto exponencial en el campo de la robótica avanzada.

A pesar del impacto global que generó la velocidad del nuevo desarrollo de Unitree Robotics, los videos difundidos de las pruebas de laboratorio dejaron al descubierto un severo inconveniente técnico. Si bien el autómata logra acelerar a ritmos sobrehumanos, la máquina carece de un sistema eficiente de desaceleración gradual, lo que provoca que al terminar el trayecto termine estrellándose bruscamente contra las colchonetas de contención dispuestas en la pista.