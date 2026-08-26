Qué tuvieron que ver Rodrigo de Paul y Lionel Messi en la pelea entre Tini Stoessel y su padre Alejandro

La cantante Tini Stoessel pidió auditorías a su padre luego de darse cuenta que no tenía el control total de su propio patrimonio y esto generó un fuerte caos familiar. Una de las personas que intervino fue Rodrigo de Paul, pero antes le habría pedido ayuda a Lionel Messi.
La revisión patrimonial que habría solicitado Tini sería para determinar qué ocurrió con los ingresos obtenidos durante su carrera y qué bienes aparecen realmente a su nombre, en medio de los preparativos para su casamiento con Rodrigo De Paul y las dudas sobre la administración familiar.
De acuerdo con la información difundida por Marina Calabró en Primicias Ya, la auditoría habría detectado un faltante de $70 millones y sociedades vinculadas con el patrimonio de la artista que, pese a figurar relacionadas con ella, permanecerían bajo control de su padre, Alejandro Stoessel.
Ahora bien, el conductor Luis Ventura contó: “Esto se empieza a despabilar cuando Rodrigo de Paul, mano derecha de Lionel Messi en la Selección Nacional, se acercó a lo que era el manejo del operativo Messi con Jorge Messi padre, manejando todo un emporio económico y comercial”.
Y agregó: “Y entró justamente a preguntar qué patrimonio tenía realmente Tini Stoessel. Y ahí se dan cuenta de que Tini era dueña de un gran emporio sin serlo”.
De qué se trata la auditoría que Tini habría solicitado antes de casarse con Rodrigo De Paul
Pilar Smith, por su parte, contó que habló con un amigo de Alejandro Stoessel y transmitió su versión sobre lo ocurrido. "No hay conflictos con él. Sí hay una transición, me dicen. Ellos se hablan", señaló la periodista, quien además explicó que el productor habría atribuido las versiones a "malas interpretaciones y mucho invento".
De acuerdo con la información difundida por Marina Calabró en Primicias Ya, la auditoría habría detectado un faltante de $70 millones y sociedades vinculadas con el patrimonio de la artista que, pese a figurar relacionadas con ella, permanecerían bajo control de su padre, Alejandro Stoessel.