Qué tuvieron que ver Rodrigo de Paul y Lionel Messi en la pelea entre Tini Stoessel y su padre Alejandro Los futbolistas fueron claves en el descubrimiento de la falta de patrimonio de la artista, que realizó una auditoría hacia el productor y desató el escándalo. Agregar C5N en









Messi y De Paul intervinieron. Redes sociales

La cantante Tini Stoessel pidió auditorías a su padre luego de darse cuenta que no tenía el control total de su propio patrimonio y esto generó un fuerte caos familiar. Una de las personas que intervino fue Rodrigo de Paul, pero antes le habría pedido ayuda a Lionel Messi.

La revisión patrimonial que habría solicitado Tini sería para determinar qué ocurrió con los ingresos obtenidos durante su carrera y qué bienes aparecen realmente a su nombre, en medio de los preparativos para su casamiento con Rodrigo De Paul y las dudas sobre la administración familiar.

Instagram De acuerdo con la información difundida por Marina Calabró en Primicias Ya, la auditoría habría detectado un faltante de $70 millones y sociedades vinculadas con el patrimonio de la artista que, pese a figurar relacionadas con ella, permanecerían bajo control de su padre, Alejandro Stoessel.

Ahora bien, el conductor Luis Ventura contó: “Esto se empieza a despabilar cuando Rodrigo de Paul, mano derecha de Lionel Messi en la Selección Nacional, se acercó a lo que era el manejo del operativo Messi con Jorge Messi padre, manejando todo un emporio económico y comercial”.

Redes sociales Y agregó: “Y entró justamente a preguntar qué patrimonio tenía realmente Tini Stoessel. Y ahí se dan cuenta de que Tini era dueña de un gran emporio sin serlo”.