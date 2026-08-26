La indirecta despiadada de Mica y Cande Tinelli para Tini Stoessel en medio de su conflicto con su padre Las hijas de Marcelo Tinelli compartieron mensajes en redes sociales que invitaron a la sugestión. Sus publicaciones fueron vinculadas con una vieja disputa entre ambas familias. Agregar C5N en









Se debe al reclamo económico que Tini habría iniciado contra Alejandro Stoessel. Redes sociales

Mica y Cande Tinelli publicaron sugestivos mensajes en redes sociales en medio del conflicto que atraviesan Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel. Las hermanas compartieron indirectas que fueron interpretadas como referencias a la disputa familiar y al enfrentamiento que durante años mantuvieron sus respectivos padres.

El primero de los mensajes fue publicado por Mica Tinelli, quien escribió una reflexión sobre el karma y las personas que pudieron haberle causado daño. El posteo apareció justo cuando comenzó a tomar fuerza la información sobre el reclamo económico que Tini habría iniciado contra Alejandro Stoessel.

“Una cosa que le deseo a la gente que me hizo daño es que se encuentren a ellos mismos en alguien más”, escribió Mica en sus redes sociales. Aunque no mencionó directamente a la cantante, el mensaje fue vinculado rápidamente con la situación que atraviesa la familia Stoessel. Por otro lado, Cande Tinelli también se expresó públicamente y realizó una publicación mucho más directa.

En su caso, la hermana de Mica recordó el conflicto que en el pasado enfrentó a Marcelo Tinelli con Alejandro Stoessel y aseguró que aquella situación había afectado tanto a ella como a sus hermanos.

Redes sociales Qué posteó Cande Tinelli en medio del escándalo de Tini Stoessel Cande Tinelli utilizó sus historias de Instagram para compartir un mensaje en el que hizo referencia al karma y a una situación que, según explicó, marcó a su familia. “Judas dio el beso. Justicia divina. Amo mucho la sabiduría del universo y su karma”, escribió al comienzo de la publicación.