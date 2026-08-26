La indirecta despiadada de Mica y Cande Tinelli para Tini Stoessel en medio de su conflicto con su padre

Mica y Cande Tinelli publicaron sugestivos mensajes en redes sociales en medio del conflicto que atraviesan Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel. Las hermanas compartieron indirectas que fueron interpretadas como referencias a la disputa familiar y al enfrentamiento que durante años mantuvieron sus respectivos padres.
El primero de los mensajes fue publicado por Mica Tinelli, quien escribió una reflexión sobre el karma y las personas que pudieron haberle causado daño. El posteo apareció justo cuando comenzó a tomar fuerza la información sobre el reclamo económico que Tini habría iniciado contra Alejandro Stoessel.
“Una cosa que le deseo a la gente que me hizo daño es que se encuentren a ellos mismos en alguien más”, escribió Mica en sus redes sociales. Aunque no mencionó directamente a la cantante, el mensaje fue vinculado rápidamente con la situación que atraviesa la familia Stoessel. Por otro lado, Cande Tinelli también se expresó públicamente y realizó una publicación mucho más directa.
En su caso, la hermana de Mica recordó el conflicto que en el pasado enfrentó a Marcelo Tinelli con Alejandro Stoessel y aseguró que aquella situación había afectado tanto a ella como a sus hermanos.
Qué posteó Cande Tinelli en medio del escándalo de Tini Stoessel
Cande Tinelli utilizó sus historias de Instagram para compartir un mensaje en el que hizo referencia al karma y a una situación que, según explicó, marcó a su familia. “Judas dio el beso. Justicia divina. Amo mucho la sabiduría del universo y su karma”, escribió al comienzo de la publicación.
La cantante también explicó por qué el conflicto volvió a movilizarla y recordó lo ocurrido cuando su padre y Alejandro Stoessel estuvieron enfrentados públicamente. “La amo a ella literal, pero este tema me hizo mal a mi y a mis hermanos en su momento, cuando escuchábamos estadios cantándole a papá y gritando comentarios espantosos. Me da paz que las cosas salgan a la luz”, expresó.
El enfrentamiento entre Marcelo Tinelli y Alejandro Stoessel comenzó por una disputa relacionada con la autoría de Patito Feo. El conflicto derivó en una demanda judicial que comenzó en 2009 y se extendió durante varios años. Al respecto, la Justicia, incluida la Cámara Civil y Comercial Federal y otras instancias superiores, terminó fallando a favor de Marcelo Tinelli y determinó que tenía los derechos vinculados con la creación y la dirección artística de la exitosa serie juvenil.