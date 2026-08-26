Insólito: Xavi Hernández fue presentado en Países Bajos y un directivo reveló que "era la tercera opción"

El entrenador fue anunciado en la Naranja después de la salida de Ronald Koeman tras la Copa del Mundo, con una situación particular ya que el director deportivo, Nigel de Jong, reconoció que no era el principal candidato.

Xavi Hernández fue presentado como nuevo entrenador de la Selección de Países Bajos luego del Mundial 2026 , en el marco de una conferencia de prensa particular ya que el director deportivo de la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol, Nigel de Jong , reconoció que se trataba de la tercera opción como DT del conjunto europeo.

En la conferencia de prensa, De Jong expuso que la principal opción para reemplazar a Ronald Koeman como entrenador de la Naranja se trataba de Pep Guardiola , quien dejó de ser el DT de Manchester City después de 10 años: "El primer candidato con el que intentamos ponernos en contacto fue Pep Guardiola. Como todos saben, él había indicado que dejaría el Manchester City. Así que pasamos al candidato número dos".

En tal sentido, señaló que la primera alternativa era Arne Slot , quien dirigió a Liverpool durante la última temporada. "Era ese candidato. Era un buen candidato porque estaba disponible. Su contrato en Liverpool había terminado y era un candidato adecuado. Como él indicó en la prensa, sentía que encajaba mejor en un club, algo que tuvimos que respetar" , expresó.

Por último, se refirió a los diálogos con Xavi: "Sabíamos esto, pasamos inmediatamente a hablar con Xavi, quien ahora está aquí a mi lado como seleccionador nacional. Pero hay que mantener conversaciones sobre las ambiciones mutuas , la forma de jugar y la capacidad táctica que encaje con nuestra organización e identidad del fútbol holandés".

Por su parte, el exmediocampista se tomó con humor los dichos de De Jong. "Bueno, no es una mala posición detrás de Guardiola y Slot, ¿no? Tercera posición. Al menos estamos en el podio. No me importa si era la tercera opción o la décima", marcó.

También destacó su arribo a la Naranja: "Tengo muchas conexiones con este país. Mi sensación es que voy a la universidad del fútbol, de la que aprendí mucho durante mi carrera como jugador y entrenador. Sé que soy un extranjero, pero he aprendido mucho del fútbol holandés. Estoy aquí para ayudar. Quiero crear una gran familia para ganar. Queremos un equipo valiente que domine el juego, tome la iniciativa con el balón y muestre pasión, deseo y ambición".

El DT de España subió la tensión con Argentina tras la sanción de la FIFA

El entrenador de España, Luis de la Fuente, volvió a referirse a los incidentes entre los futbolistas de la Roja y la Selección argentina después de la final del Mundial 2026, luego de que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) sancionara severamente a la Albiceleste por los enfrentamientos.

En diálogo con Radio Nacional España, De la Fuente hizo alusión a las confrontaciones entre los jugadores de Argentina y España, luego del triunfo 1-0 de la Roja en Nueva Jersey: "Lo que no se puede dar es esa imagen, ante más de 2 mil millones de personas, de un final tan feo. Pero lo más importante es que nuestros jugadores fueron las víctimas, nadie tuvo nada que ver en ninguno de esos enfrentamientos: fueron víctimas y, verdaderamente, los perjudicados de todas esas situaciones".

En tal sentido, remarcó el rol del fútbol. "Es un elemento vertebrador de la sociedad, de unión, de paz y de armonía. Hay otras partes feas que son las que se suelen destacar. Hay que visibilizar para que no se produzca más. Es intolerable e inadmisible", enfatizó.

También destacó su vínculo con el entrenador de la albiceleste, Lionel Scaloni: "Tengo una grandísima relación y es amigo, es una persona con valores y principios, sé que no le gustó ese comportamiento". Además, analizó las sanciones de la FIFA y señaló que "hay organismos y cada uno toma la decisión que cree que tiene que tomar".