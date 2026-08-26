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Filtraron cuál fue el detonante del enojo de Tini Stoessel con su padre Alejandro

La cantante habló por primera vez del vínculo laboral con su papá y se dio a conocer el motivo que hizo explotar su paciencia. Según revelaron diferentes fuentes, la cifra total que estaría en discusión rondaría los u$s70 millones.

El enojo de Tini con su papá.

El enojo de Tini con su papá.

El escándalo Stoessel suma más capítulos y ahora se dio a conocer el motivo que hizo que Tini llame a su padre para hacerle el primer reclamo: todo tuvo que ver con la compra de una cartera que quedó inconclusa y un llamado al banco. Además, la compra de una casa.

Tini se alejó de su familia.
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Pepe Ochoa contó en LAM: “Contaron algo que lo confirma la propia Tini, que fue a comprarse una cartera de 2.500 euros. Puso la tarjeta y no le pasó. Tini llama al banco y le dicen que solamente tenía autorizadas compras de hasta 2.000 euros”.

Fue entonces que ella le reclamó al padre sobre la plata que ella había generado y pidió una auditoría al respecto. Allí notó que había más de u$s70 millones en falta y, solo con la gira de Futttura, Tini generó u$s43 millones y solo vio u$S300 mil.

Además, intentó comprar una casa en Estados Unidos para estar cerca de su futuro marido Rodrigo de Paul, tuvo que darle aviso al padre y la respuesta que recibió la hizo enojar aún más: “Vos ya tenés tu casa en Buenos Aires”.

De qué se trata la auditoría que Tini habría solicitado antes de casarse con Rodrigo De Paul

La revisión patrimonial que habría solicitado Tini sería para determinar qué ocurrió con los ingresos obtenidos durante su carrera y qué bienes aparecen realmente a su nombre, en medio de los preparativos para su casamiento con Rodrigo De Paul y las dudas sobre la administración familiar.

De acuerdo con la información difundida por Marina Calabró en Primicias Ya, la auditoría habría detectado un faltante de $70 millones y sociedades vinculadas con el patrimonio de la artista que, pese a figurar relacionadas con ella, permanecerían bajo control de su padre, Alejandro Stoessel.

Luis Ventura agregó que Tini no manejaría directamente el dinero y tendría una tarjeta con un límite de u$s5.000, mientras que Santiago Sposato señaló que su psicóloga habría tenido un papel importante en la decisión de revisar sus bienes y entender qué ocurría con su patrimonio.

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