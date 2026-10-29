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El reto en vivo de Mario Pergolini a Evelyn Botto por lo que dijo: ¿Estás loca?"

El conductor cuestionó la honestidad sobre los obsequios vinculados con Carmen Barbieri y su nuera y advirtió posibles tensiones familiares.

El conductor tuvo un desopilante cruce con la panelista.

El conductor tuvo un desopilante cruce con la panelista.

El conductor Mario Pergolini increpó con tono de humor a su compañera Evelyn Botto durante la última emisión de su programa. La llamada de atención ocurrió luego de repasar una entrevista donde la locutora opinó sin filtro sobre la madre de su pareja, la reconocida actriz Carmen Barbieri.

Se conoció un vínculo antiguo de la empresaria.
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Todo comenzó cuando el ciclo analizó el paso de Evelyn Botto por un programa de televisión de otro canal. En dicho envío, la famosa suegra invitó a la pareja de Fede Bal a sincerarse al aire, provocando una respuesta tan directa que dejó sorprendidos a los integrantes del panel televisivo.

Al escuchar que la joven solía devolver los obsequios que no utilizaba, el exconductor de CQC no ocultó su asombro en Otro día perdido (El Trece). Con su clásico estilo sarcástico, Mario Pergolini lanzó enfático: "¿Vos estás loca? Te va a escupir la comida", provocando risas e incredulidad entre sus compañeros de estudio como Rada.

La broma a partir de la nota de Barbieri con su nuera en Con Carmen (El Nueve), no quedó ahí, ya que el líder de Otro día perdido ironizó sobre el peligro de ser tan honesta con la capocómica. En plena discusión en El Trece, el presentador remató con humor: "Qué ganas de ponerle una pistola en la cabeza a la novia de tu hijo", advirtiéndole sobre los posibles reclamos familiares.

Por su parte, Evelyn Botto justificó su actitud aclarando que entre ambas existe una complicidad muy particular y sin rencores. La artista definió las actitudes de la figura de El Nueve al asegurar que "el humor de Carmen es picantísimo", descartando cualquier tipo de conflicto tras sus fuertes declaraciones públicas.

Mario Pergolini y Evelyn Botto.

Mario Pergolini y Evelyn Botto.

Qué es lo que más le molesta a Evelyn Botto de Carmen Barbieri

El insólito ida y vuelta tuvo su origen en una emisión especial por el Día de la Suegra en el ciclo Con Carmen. Ante la consulta directa de la conductora sobre qué aspecto de su personalidad le resultaba más molesto, Evelyn Botto no dudó en responder: "Yo te voy a decir la verdad".

El principal reclamo de la pareja de Fede Bal estuvo centrado en el descontrolado hábito de compras por internet de la diva. La locutora reveló entre risas: "Hacés muchas compras en aplicaciones chinas y uno tiene que recibir", señalando que suele ser receptora de insólitos e innecesarios objetos cotidianos.

Para ejemplificar la situación, la panelista detalló algunos de los regalos más insólitos que recibió en su hogar. Entre los presentes enviados por la estrella de El Nueve figuraban organizadores para collares y anillos, e incluso particulares stickers gigantes diseñados para colocar debajo de la tapa del inodoro.

Sumado a los obsequios, la convivencia profesional también sumó chicanas artísticas entre ambas figuras del espectáculo. Evelyn Botto contó que la madre de Fede Bal le recrimina haber interpretado a Úrsula en el musical La Sirenita en el Teatro Gran Rex, reclamándole divertido: "Permanentemente me dice: ‘Me robaste el papel’".

Lejos de achicarse ante los reclamos de la capocómica, la joven respondió con un filoso contraataque humorístico que desató aplausos en el estudio. Sin rodeos, la locutora retó a la icónica artista exclamando: "Voy por todo, Carmen: voy por el rey, por tu perro, voy por las plumas", sellando una divertida dinámica familiar.

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