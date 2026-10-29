Se supo la relación secreta de Wanda Nara con un exmodelo: "Venía los domingos a casa"

Mucho antes de transformarse en una de las personalidades más influyentes de la farándula nacional, Wanda Nara protagonizó un vínculo sentimental que permanecía guardado bajo siete llaves . El responsable de sacar a la luz los pormenores de aquel antiguo romance fue Alejandro Cupitó , el reconocido modelo y excolaborador de Susana Giménez, quien sorprendió a la audiencia al repasar los días en que compartían la vida cotidiana siendo apenas unos jóvenes.

La confidencia tuvo lugar durante su visita al ciclo de streaming No tan Pronto, conducido por Matías Vázquez, Carla Bunny y Mica Comunica. En ese espacio, la figura del modelaje aclaró que su historia con la actual empresaria estuvo lejos de ser un mero encuentro fortuito. "Tuvimos una historia linda, éramos muy chicos, éramos muy pequeños" , confesó la celebridad ante la mirada atónita de los panelistas del envío.

Uno de los aspectos que más repercusión generó tuvo que ver con la intimidad casera que compartían por aquel entonces. Según detalló el entrevistado, la mediática solía acudir a su departamento recién estrenado para pasar las jornadas juntos. "Cuando recién me había mudado, Wanda venía los fines de semana y me ayudaba a ordenar, a limpiar. Buena onda. Copada", recordó entre risas sobre la predisposición de la joven.

No obstante, el tramo más picante de la charla llegó al revivir la portada gráfica que lanzó a la fama a la mediática hablando de su supuesta pureza. "Yo veía la tapa de la revista Wanda Nara virgen y yo me cagaba de risa. Yo decía, 'pará boludo, estuvo en casa'", lanzó el ex Susano. Asimismo, aclaró que la titularización no había sido idea de la empresaria, sino de Luis Ventura desde la dirección del medio.

Finalmente, el mediático destacó que conserva un excelente trato con el círculo íntimo de la presentadora a pesar del paso del tiempo. "Con Nora, la mamá hablo, tengo buena onda. Con Zaira también , de hecho yo le presenté a Pancho Dotto", cerró el modelo sobre esta historia del pasado. De este modo, un viejo romance juvenil volvió a captar la atención de los portales de espectáculos de la Argentina.

Qué dijo Wanda Nara sobre la posibilidad de casarse con Martín Migueles

Durante la última emisión de MasterChef Celebrity, la animadora del formato vivió una desopilante escena en el plató de Telefe ante la irrupción de Campi. El humorista desembarcó en las cocinas caracterizado como Jorge, su clásico personaje de quinielero cholulo y efusivo, para interrogar sin rodeos a la presentadora sobre su presente afectivo. En medio del ida y vuelta, el comediante lanzó un filoso comentario que descolocó por completo al equipo del ciclo: “¿Vos nunca un marido como la gente?”.

Lejos de guardar silencio o eludir la pícaro cuestionamiento, Wanda Nara reaccionó con soltura aludiendo a la reciente resolución judicial que le puso fin a su matrimonio con Mauro Icardi. “Bueno, bueno, ahora estoy divorciada, me salió el divorcio”, manifestó la mediática frente a las cámaras, confirmando el cierre definitivo de esa etapa legal. Sin embargo, el intérprete no detuvo su marcha e indagó sobre sus intenciones de reencontrarse con el matrimonio junto a su actual novio, Martín Migueles: “¿Vas a casarte de nuevo?”.

Wanda Nara y Martín Migueles en Japón. Redes sociales

Con picardía pero dejando una incógnita en el aire, la empresaria respondió de manera tajante ante la inquietud del personaje: “No, no sé, voy a esperar un poquito”. La sorpresiva respuesta generó revuelo en el ambiente del espectáculo, ya que se produjo apenas unos días después de que la modelo le dedicara un romántico saludo de cumpleaños al empresario en sus plataformas digitales, demostrando el incipiente momento de complicidad y cariño que atraviesan como pareja en la intimidad.

Para agasajarlo en su aniversario, la conductora había subido a sus historias de Instagram una serie de postales compuestas por retratos en blanco y negro en los que se los observa muy acaramelados. Aquellas imágenes expusieron un costado reservado del noviazgo, distanciado de la alta exposición pública habitual. De este modo, la ex de Mauro Icardi dejó abierto su panorama amoroso mientras disfruta de un sólido presente afectivo junto a Martín Migueles.