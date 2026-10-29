Sorpresa total: Sabrina Rojas reveló como era su relación con Flor Vigna mientras estaba con Luciano Castro La actriz recordó una dinámica familiar poco convencional que sostuvo durante cuatro años. Hoy descarta volver con su ex y prioriza la armonía de sus hijos. Agregar C5N en









Según comentó, al principio la convivencia con Vigna fue excelente. Redes sociales

Sabrina Rojas contó detalles que hasta el momento eran desconocidos sobre el vínculo que mantuvo con Flor Vigna cuando la cantante estaba en pareja con Luciano Castro, el padre de sus hijos. La actriz recordó que compartían meriendas y reuniones familiares, y que incluso pasaron una Navidad bajo el mismo techo.

Según comentó en All Access, el ciclo de DGO Stream, al principio la convivencia con Vigna fue excelente. "Yo cuando me dijo que estaba con Flor, me dije '¡Guau, qué potra, me encanta!'", recordó. Más adelante surgieron algunos desencuentros que enfriaron el trato, pero lo resolvieron con el tiempo. "Al principio había re buena relación, y después pasaron unas cositas que terminamos como media-media. Después tuvimos una charla larga, y ahora todo bien", explicó.

La anécdota más llamativa fue la de una Navidad en la casa de Mar del Plata donde Sabrina Rojas había vivido durante años. Flor Vigna durmió con Luciano Castro en una habitación y ella se quedó en otro cuarto con los chicos, siguiendo un esquema pensado para que los niños no tuvieran que mudarse de casa. "Él venía con Flor, por supuesto, y se quedaban a dormir en mi cama, en mi casa, en mi casa de toda la vida", contó. Aclaró que el Tucu López, su pareja de entonces, también se quedaba a dormir, y que el acuerdo se mantuvo durante cuatro años. "Los niños siempre quedaban. El que le tocaba con los niños se quedaba en casa", detalló.

Rojas también recordó una escena cotidiana que mostraba lo particular de esa dinámica. Su empleada doméstica encontraba prendas que no reconocía y le preguntaba de quién eran. "¿Este corpiño de quién es? ¿Tuyo?", le consultaba, y ella le aclaraba que era de Vigna. Cuando le preguntaron si no sentía celos, fue tajante. "No, ¿cómo me daría celos si yo con mi exmarido me separé porque no me gustaba más?", respondió.

Sabrina Rojas reveló si volvería con Luciano Castro Consultada sobre el presente de su vínculo con Castro en el programa Infama de América TV, Sabrina Rojas descartó cualquier posibilidad de reconciliación. Le preguntaron incluso si retomaría el contacto bajo la figura del "chongo", y su respuesta fue categórica. "¡Ni loca! Lo adoro y lo quiero, pero te tiene que gustar una persona para chonguear y yo no gusto más de él", sentenció.

La conductora describió la relación actual como armoniosa, aunque con altibajos. "Estamos en un momento hermoso como papás de nuestros hijos. Con Luciano tenemos idas y vueltas. Hay veces que coincidimos y hay veces que no nos aguantamos ni escucharnos respirar", expresó. Tras meses marcados por tensiones mediáticas y reclamos públicos, ambos lograron un equilibrio que prioriza a sus dos hijos en común. Redes sociales También se refirió a la salud del actor, que recientemente realizó una internación voluntaria, y le manifestó su apoyo. "Él está muy bien y me pone muy contenta. No hay cosa que me convenga más que esté bien y le vaya bien", afirmó. Y agregó que el bienestar de él beneficia a sus hijos. "No hay nada mejor para mis hijos que tengan un padre feliz, estable, económicamente tranquilo", sostuvo.