3 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Conoció a Francisco y se tatuó sus máximas: hoy es voluntaria para la visita del papa León XIV

Sofía Rozen es politóloga, hija de teólogos y su vida está atravesada por el papado de Jorge Bergoglio desde hace más de una década. Con 17 años eligió conocer al primer Sumo Pontífice argentino en vez de ir a su viaje de egresados. Será voluntaria en Luján.

Por
Sofía Rozen en la peregrinación a Luján 2026.

Sofía Rozen en la peregrinación a Luján 2026.

Habrá más de 25.000 voluntarios a cargo de la logística de la visita del Papa León XIV, entre ellos se encuentra Sofía Rozen, una politóloga de 28 años e hija de teólogos cuya vida se vio sacudida por el papado de Francisco. Al punto tal que eligió viajar a Italia con los salesianos por el bicentenario del nacimiento de Don Bosco para conocer a Jorge Bergoglio en vez de ir a Bariloche por su viaje de egresados.

El Gobierno porteño comunicó la suspensión de clases por la visita del Papa.
Te puede interesar:

León XIV en CABA: cómo funcionarán escuelas, colectivos, trenes y vuelos durante su visita

"11 años después puedo decir que fue una apuesta bien hecha porque ha marcado mucho mi camino y mis elecciones", recordó Sofía, en diálogo con el equipo de De una por C5N, sobre la decisión que tomó en el último año del secundario y afirmó que tiene la foto junto a Francisco colgada en su hogar.

La voluntaria que participará de la organización logística en Luján retiró su kit compuesto por una botella de agua con agua, una gorra, una SUBE para usar del 8 al 11 de noviembre y una remera amarilla con el lema "Bienvenidos todos, vayan y anuncien" en el Regimiento 1° de Patricios por Palermo.

Sofía Rozen tiene 28 años, es politóloga, salesiana y milita en Peronismo Militante.

Sofía Rozen tiene 28 años, es politóloga, salesiana y milita en Peronismo Militante.

Sofía sostuvo que se puso a disposición de la visita del Sumo Pontífice porque quería "ser parte de la historia de este país como politóloga, como militante y como una persona de fe". "Más allá del servicio, quiero ver qué es lo que tiene León para decirnos a los jóvenes, en el Cottolengo de Don Orione y en la cárcel de Devoto", destacó la joven en el móvil de Claudio Cardozo.

Al ser consultada por la posibilidad de tener cerca al Papa, Sofía aclaró: "No sabemos si nos va a pasar por al lado, más lejos o más cerca, pero entre los voluntarios hablamos que nuestra búsqueda no es estar cerca, sino servir para que ese día salga lo mejor posible para que los argentinos que quieran ser parte puedan ser parte de este evento histórico".

Las tareas logísticas que deberá desarrollar desde el lunes en Luján pueden ir desde el armado de gazebos, hasta la preparación de comidas y la puesta en condiciones de distintos puestos sanitarios. "No tenemos mucha especificidad sobre lo que va a ser, pero a disposición. De eso se trata el voluntariado", definió la salesiana.

Al ser consultada por una estimación de la cantidad de personas que se espera que viaje a Luján para ver al Papa, Sofía calculó: "Si sabemos que en la peregrinación hubo tres millones, eso habrá que multiplicarlo por dos o por tres porque va a ser central, todas las parroquias van a movilizar gente y otros irán por su cuenta".

El tatuaje de las cuatro máximas de Francisco

Sofía afirmó que Bergoglio "significó muchísimo" para ella y mostró que se tatuó las cuatro máximas del Sumo Pontífice argentino en el brazo. "A mí Francisco me marcó muchísimo", enfatizó.

View this post on Instagram

Sobre el día en que lo conoció con 17 años, la politóloga describió: "La misa fue muy linda, uno en el momento, sobre todo siendo muy pibe, muy piba no toma dimensión de dónde está, qué es lo que está haciendo. Con el tiempo pasa a ser una foto cada vez más linda, no solamente la tengo en todas las redes sociales sino que está colgada en mi casa a la vista".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Papa León XIV a la izquierda. A la derecha, Javier Milei.

El Papa León XIV en Argentina: Javier Milei será protagonista en la recepción y en la despedida

La referente de Madres del Dolor explicó por qué no solicitaron una audiencia con el Pontífice.

Viviam Perrone explica la carta a León XIV: "No mendigamos una reunión, solo una oración"

León XIV junto con Francisco.

Cómo era el vínculo del papa León XIV con Francisco

Los representantes de Toyota junto al nuncio 

Toyota presentó el papamóvil que León XIV usará en Argentina: los detalles

Después de someterse a una operación por una adenocarcinoma pulmonar, León XIV llegará a Argentina el próximo 8 de noviembre.

Para el Vaticano, la gira del Papa por América Latina será "volver a casa"

Cambia el movimiento de la Ciudad de Buenos Aires ante la visita del papa León XIV.
play

Guía completa de cortes por la visita de León XIV: dónde están los perímetros y cuáles son los accesos cerrados en CABA

Rating Cero

La banda confirmó su show en el Estadio River Plate, tras la cancelación de la fecha prevista para finales de octubre.

Airbag reprogramó su show en River: cuándo será y cómo comprar las entradas

Julieta Prandi fulminó a la conductora: No tiene actitud moral para opinar.

"Me da lástima": Julieta Prandi fulminó a Juana Viale por burlarse de su separación de Emanuel Ortega

La influencer volvió a dar la nota en un programa de telelvisión vía streaming.

Marta Fort reveló cuánto fue lo máximo que gastó en un mes: dejó a todos impactados

Con un video en su red social, Allí negó haberse ausentado de las mediaciones y aseguró que todavía no fue notificado de la causa en la que le reclaman una rendición de cuentas sobre el dinero recaudado.

Maratea rompió el silencio sobre la demanda por sus colectas y apuntó contra Fernanda Iglesias: "Mentirosa"

El certamen de cocina vivió un momento de tensión.

"Horrible": el jurado de MasterChef se cansó de los participantes y lanzó una advertencia muy particular

Ambos artistitas son jurado en el reality de televisión que se emite en un canal de aire.

El Puma Rodríguez frenó en seco a Joaquín Levinton por lo que dijo en Es mi sueño: "Perdón"

últimas noticias

La banda confirmó su show en el Estadio River Plate, tras la cancelación de la fecha prevista para finales de octubre.

Airbag reprogramó su show en River: cuándo será y cómo comprar las entradas

Hace 7 minutos
El Gobierno porteño comunicó la suspensión de clases por la visita del Papa.

León XIV en CABA: cómo funcionarán escuelas, colectivos, trenes y vuelos durante su visita

Hace 13 minutos
Estudiantes de La Plata vs Palmeiras, por la Libertadores 2026.

Habilitarán la venta de 12 mil entradas para la final de Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras

Hace 21 minutos
Nanci Godoy, maestra rural de 52 años asesinada en Corrientes.

El abogado de Nanci Godoy afirmó que la docente fue torturada: "Hubo placer y goce en hacerla sufrir"

Hace 28 minutos
El voto anticipado alcanzó niveles de récord.

A qué hora se conocen los resultados de las elecciones en EEUU

Hace 47 minutos