Conoció a Francisco y se tatuó sus máximas: hoy es voluntaria para la visita del papa León XIV

Sofía Rozen es politóloga, hija de teólogos y su vida está atravesada por el papado de Jorge Bergoglio desde hace más de una década. Con 17 años eligió conocer al primer Sumo Pontífice argentino en vez de ir a su viaje de egresados. Será voluntaria en Luján.

Habrá más de 25.000 voluntarios a cargo de la logística de la visita del Papa León XIV , entre ellos se encuentra Sofía Rozen , una politóloga de 28 años e hija de teólogos cuya vida se vio sacudida por el papado de Francisco. Al punto tal que eligió viajar a Italia con los salesianos por el bicentenario del nacimiento de Don Bosco para conocer a Jorge Bergoglio en vez de ir a Bariloche por su viaje de egresados .

"11 años después puedo decir que fue una apuesta bien hecha porque ha marcado mucho mi camino y mis elecciones ", recordó Sofía, en diálogo con el equipo de De una por C5N , sobre la decisión que tomó en el último año del secundario y afirmó que tiene la foto junto a Francisco colgada en su hogar.

La voluntaria que participará de la organización logística en Luján retiró su kit compuesto por una botella de agua con agua, una gorra, una SUBE para usar del 8 al 11 de noviembre y una remera amarilla con el lema "Bienvenidos todos, vayan y anuncien" en el Regimiento 1° de Patricios por Palermo.

Sofía sostuvo que se puso a disposición de la visita del Sumo Pontífice porque quería "ser parte de la historia de este país como politóloga, como militante y como una persona de fe". "Más allá del servicio, quiero ver qué es lo que tiene León para decirnos a los jóvenes, en el Cottolengo de Don Orione y en la cárcel de Devoto ", destacó la joven en el móvil de Claudio Cardozo.

Al ser consultada por la posibilidad de tener cerca al Papa, Sofía aclaró: "No sabemos si nos va a pasar por al lado, más lejos o más cerca, pero entre los voluntarios hablamos que nuestra búsqueda no es estar cerca, sino servir para que ese día salga lo mejor posible para que los argentinos que quieran ser parte puedan ser parte de este evento histórico".

Las tareas logísticas que deberá desarrollar desde el lunes en Luján pueden ir desde el armado de gazebos, hasta la preparación de comidas y la puesta en condiciones de distintos puestos sanitarios. "No tenemos mucha especificidad sobre lo que va a ser, pero a disposición. De eso se trata el voluntariado", definió la salesiana.

Al ser consultada por una estimación de la cantidad de personas que se espera que viaje a Luján para ver al Papa, Sofía calculó: "Si sabemos que en la peregrinación hubo tres millones, eso habrá que multiplicarlo por dos o por tres porque va a ser central, todas las parroquias van a movilizar gente y otros irán por su cuenta".

El tatuaje de las cuatro máximas de Francisco

Sofía afirmó que Bergoglio "significó muchísimo" para ella y mostró que se tatuó las cuatro máximas del Sumo Pontífice argentino en el brazo. "A mí Francisco me marcó muchísimo", enfatizó.

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Sobre el día en que lo conoció con 17 años, la politóloga describió: "La misa fue muy linda, uno en el momento, sobre todo siendo muy pibe, muy piba no toma dimensión de dónde está, qué es lo que está haciendo. Con el tiempo pasa a ser una foto cada vez más linda, no solamente la tengo en todas las redes sociales sino que está colgada en mi casa a la vista".