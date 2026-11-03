Lo que no se vio de la conferencia de la UIA: empresarios, entre el guiño a los anuncios del Gobierno y la inquietud por la recesión

La Unión Industrial Argentina celebró su 32º encuentro anual, donde Luis Caputo abrió la jornada con un paquete de medidas, que tomó por sorpresa a un sector que marcó su preocupación de cara al 2027. Gobernadores cuestionaron la decisión de realizar anuncios sin consulta previa.

La Unión Industrial Argentina (UIA) celebró este martes su 32º Conferencia Industrial, donde empresarios, gobernadores y funcionarios del Gobierno Nacional dijeron presente en un contexto de fuerte crisis del sector con caída de actividad, cierre de 33 mil pymes y pérdida de más de 330 mil puestos de trabajo. En este marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, abrió la jornada con un paquete de medidas pro-pymes, que tomó por sorpresa a un sector inquieto por la entrada en recesión y también a un grupo de gobernadores, que cuestionaron la decisión de realizar anuncios sin consulta previa.

En diálogo con C5N , antes de brindar su discurso de cierre en el tradicional evento anual, que este año tuvo el lema "Talento argentino: la fuerza que transforma", el presidente de la UIA, Martín Rapallini tomó las palabras de titular del Palacio de Hacienda como "un gesto para las empresas que lo necesitaban" y reveló que eran " las medidas que le habíamos pedido nosotros . Así que bueno, es importante, por ejemplo, la suspensión de embargos para las pymes hasta junio del año que viene".

Los pasillos y grandes salones del Goldencenter de Parque Norte, eran testigos de leves sonrisas y charlas entre los empresarios de distintos sectores: textil, tecnológico, minero, energético y alimenticio, entre otros. "La verdad que fue una sorpresa. Está todo muy lindo, pero la realidad es que habría que ver el impacto que pueden llegar a tener esas medidas. Es clave para nosotros empezar a crecer" , confesó, café de por medio, un representante del sector industrial, presente en el evento y que viajó desde Rosario para participar por cuarta vez consecutiva de la conferencia industrial.

Luego de las palabras de Luis Caputo y el panel donde participaron el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora y su par santafesino, Maximiliano Pullaro, empresarios pymes de Villa María, se hicieron eco de las palabras del mandatario de su provincia. "Fue fuerte, pero es la verdad. No se puede venir a anunciar medidas sin consultar. Nosotros venimos arrastrando una fuerte caída y no tenemos respuesta a eso. Nos preocupa el 2027" , señalaron a C5N .

A primera hora de la jornada también se abordaron otros temas. El titular de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario, tuvo una breve referencia a la mora de las familias argentina, problemática que este año alcanzó niveles récords: "Estamos observando ahora es un descenso en el ratio de mora de 12% Todos los bancos, públicos y privados, están tratando de llevarlo a niveles más cercanos al 8%".

La 32º Conferencia de la UIA se llevó a cabo en el Golden Center de Parque Norte.

Para el representante del sector bancario, las deudas de las familias "es algo que nos viene preocupando y nos estamos ocupando". "Lo que nosotros notamos es que se está cumpliendo lo que adelantábamos, que paulatinamente el ratio de mora alto en familias iba a ir descendiendo". sumó, previo a advertir que "sin crédito es muy difícil que el país logre progresar".

Martín Rapallini, titular de la UIA.

Ya en el final de la extensa jornada, Rappallini tuvo un discurso de cierre del encuentro en línea con los expresado por empresarios a C5N durante charlas y análisis off the record. “La estabilización macroeconómica es fundamental, pero es tan solo el comienzo”, sostuvo Rappallini en su discurso de cierre del encuentro

Para luego agregar que “la competitividad no depende solamente del esfuerzo de cada empresa, sino también de las condiciones que ofrece el país”. Incluso, postuló: “La apertura económica y la competitividad tienen que avanzar juntas. Las empresas tenemos la responsabilidad de invertir y mejorar nuestra productividad. Y el Estado, de generar las condiciones para que podamos hacerlo”.

En ese marco, pronunció cual es la principal advertencias del actual modelo económico: “Los sectores industriales transables, especialmente las pymes intensivas en mano de obra no pueden esperar a que se complete una reforma integral de toda la economía”.

“El gran desafío es pasar de una economía organizada para defenderse a una economía organizada para producir, invertir y crecer”, completó.

La crítica de los gobernadores a los anuncios de Luis Caputo

Reticentes a hablar con la prensa, por el poco tiempo y la agenda del evento, distintos gobernadores también dijeron presentes. El mandatario cordobés Martín Llaryora, junto a su par santafesino Maximiliano Pullaro, fueron algunos de los que se mostraron reticentes al paquete de medidas que llevó Caputo a la UIA.

"Estamos teniendo un grave problema y estamos en la UIA. Es lo que está pasando con un montón de sectores que si bien estamos potenciando los nuevos motores de la Argentina, tenemos otros motores a los cuales hay que asistirlos, no se puede mirar para otro lado", reclamó el cordobés en durante su exposición en el salón principal.

Ante los ojos de los empresarios, Llaryora expuso que "el Gobierno no puede mirar para otro lado con el cierre de 33 mil pymes y 300 mil puestos de trabajo que se han caído". Ante el aplauso cerrado de los presentes, remarcó: "Uno cuando gobierna tienen mirar el 360 y no podemos perder la visión con un montón de industrias".

Martín LLaryora junto a Maximiliano Pullaro en la UIA.

En referencia a las palabras de Caputo, el mandatario pidió "sentarse seriamente" y "no tirar una consigna y después venir a preguntarnos qué opinamos nosotros sobre la consigna que ya tiraste a la prensa".

"Porque yo te digo hoy que si tiramos la baja de sellos tírame la baja de impuesto a débito y ya está, tiremos todo lo que no coparticipás tampoco y de paso hagamos una reforma en serio", agregó.

Pullaro, solo atinó a agregar: "Puedo hacer mías las palabras de él" y "estamos dispuestos a discutir el sistema tributario federal pero queremos empezar a discutir los impuestos que han cargado tanto al campo y la industria".

Los anuncios de Luis Caputo en la 32º Conferencia de la UIA