¡No me quemes!: la amante del Polaco mostró las fotos íntimas en un hotel y desmintió a Barby Silenzi

La bailarina dijo que el pie que se filtró en la foto que subió el Polaco, era suyo. Redes sociales

El Polaco publicó una foto en sus redes sociales pero un detalle no pasó inadvertido para sus seguidores que reaccionaron inmediatamente y viralizaron el contenido. En la imagen se puede ver el pie de una misteriosa mujer que sale detrás de una cortina de baño. Barby Silenzi salió al cruce de los comentarios y aseguró que se trataba de ella pero no esperaba que la supuesta amante de su pareja saliera al cruce y mostrara pruebas contundentes.

Todo comenzó cuando la misteriosa mujer encendió la polémica con una foto junto a Ezequiel Cwirkaluk que lo deja en evidencia en un contexto de presunta infidelidad. Desde su cuenta de Instagram, la joven compartió historias con videos grabados en el backstage del show que El Polaco ofreció en Tucumán. Allí se los ve juntos, entre risas y gestos de complicidad, mientras de fondo suena “Primer Amor”, uno de los hits más emblemáticos del referente de la cumbia.

La foto del Polaco en un hotel con la supuesta amante Lo que terminó de encender la polémica fue una selfie posterior del propio cantante de cumbia. En la imagen, El Polaco aparece muy cerca de la joven, ambos sonrientes y en un clima de evidente intimidad, incluso con él posando sin remera. Como si fuera poco, antes de esa foto la chica ya había publicado otras desde un hotel, junto al artista, aunque en un tono más de “fan”, lo que ahora cobra un matiz mucho más comprometedor.

Porque subió una foto y se le veía el pie a su amante: Barby Silenzi salió a aclarar que era suyo el pie, pero después la amante le filtró fotos juntos. pic.twitter.com/pHKvl3OqWU — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) February 23, 2026 Todas las pruebas recopiladas por la comunidad de X indicarían que habría algo más entre ambos: primero el detalle del pie, luego la aclaración pública de Silenzi y ahora esta nueva foto que los muestra juntos. Las coincidencias fueron advertidas por sus seguidores y desataron una nueva polémica que envuelve al cantante y a su pareja, conocidos por tener varias ideas y vueltas en su historial de relación.

El-Polaco y su fan El descargo de Silenzi Barby se refirió a la supuesta infidelidad de su pareja y salió a bancar al Polaco al responder con humor: "Jajajaja ese es mi pie. Esa foto es de cuando fuimos a Las Vegas". Con esa respuesta categórica deshechó todas las especulaciones y dejó en claro que la imagen no era reciente ni comprometía al músico. Además, explicó que se trataba de una postal de un viaje que habían hecho juntos, lo que terminó de cerrar cualquier versión de crisis o engaño.