El Pocho Lavezzi habló sobre los rumores de romance con Zaira Nara y fue contundente

Pocho Lavezzi Redes sociales

Sin embargo, el periodista Juan Etchegoyen de Radio Mitre desmintió esa versión porque habló con el protagonista. “Acabo de hablar con el Pocho, me respondió de manera muy generosa sobre las versiones que decían que estaba empezando algo con Zaira Nara y déjenme decirles que fue contundente”.

El futbolista no dudó: “No tengo idea de nada la verdad, y también decirte que no me gusta hablar de mi de mi vida privada, pero ahora que me contás esto lo sé. No tenía idea la verdad. No pasa nada por preguntar, gracias por entenderme, pero no hablo nada de mi vida privada”.

La drástica decisión de Zaira Nara para apoyar a Wanda en su complicado momento

La modelo Zaira Nara acompañó a Wanda por la incertidumbre con su estado de salud y, luego de estar en familia y suspender sus vacaciones, finalmente viajó a España a continuar con su descanso. Pero a pesar de estar lejos, decidió dedicarle unas palabras a su hermana.

Wanda Zaira Nara Redes sociales

Ante esto, escribió una frase dedicada a su hermana que fortalece el vínculo entre ellas a pesar de la distancia. “Olvida los miedos y abraza con ganas, que te aseguro que hay abrazos que curan hasta el alma”, escribió.