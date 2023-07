Zaira publicó un posteo junto a Wanda Nara, en medio de la preocupación por su salud

Zaira hijos Captura de pantalla

Como desactivó su trabajo, cuando la situación se calmó, volvió a subir todo el contenido. Este viernes compartió una foto en la que está junto con Mauro Icardi sentada en una mesa familiar.

Se los puede ver de entrecasa y relajados, luego subió fotos con sus hijas. Esto indica que, a pesar de darle tiempo al trabajo, no abandona un segundo su familia.

Zaira Nara Redes sociales

Wanda Nara reveló el motivo por el que llamó al psicólogo de Zaira

En medio de la complicación por su salud, salió a la luz una entrevista de Wanda Nara en la que reveló cuál fue el motivo que la llevó a empezar terapia con el psicólogo de su hermana Zaira. “Sentía culpa como mujer de que le sacaba los hijos al papá”, expresó.

Zaira Nara Wanda Nara MasterChef Redes sociales

Pero unos días antes había grabado una entrevista con Verónica Lozano en la que contó intimidades sobre su familia. "La primera vez que me separé sentía culpa, por eso fui a terapia. Siempre las madres tenemos como esa culpa y Zaira siempre fue a terapia, le encanta...".

"Tenía su psicólogo, me dijo que no se podía prestar, pero lo vi y me sacó esa culpa que sentía como mujer. Que sentía que le sacaba sus hijos a su papá. Me sacó ese peso, me sirvió mucho", agregó.