El picante mensaje que Wanda Nara ocultó en sus redes: ¿otra mujer le escribe a Icardi?

Las mediáticas Wanda Nara y China Suárez eligieron el mismo look

Wanda se tiñó de castaño y mostró su nuevo look a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram. "¿Qué hacemos con esta morocha? Digo, ¿con este morocho? ¿Se queda? ¿O se va?", consultó a sus fans. Para acompañar las imágenes eligió la canción Besos moja2 de Wisin & Yandel junto a Rosalía.

Aunque ese es el video que puede verse en su perfil, horas después la empresaria compartió una versión más corta que dejó "oculta" en la pestaña de Reels. En esta ocasión lo musicalizó con Wanda, el nuevo tema de Quevedo, y eligió parte de su letra para lanzar un fuerte mensaje.

La canción del español dice: "Ese bobo no juega en mi liga. Carita buena, pero eres mala. Tú estas pa' mí, no pa' sus vainas raras. Tengo ganas de verte cara a cara. Él es Maxi López, tú mi Wanda Nara". La ex de Icardi retomó la letra y todo da a entender que se la dedicó a una persona concreta.

"Seguí insistiendo trancu, yo ya juego otra liga. Si querés ser su Wanda Nara, llamame que te enseño. Con tanto privadito perdés solo dignidad, mami", escribió y añadió con ironía el emoji de un corazón.

Las mediáticas Eugenia "China" Suárez y Wanda Nara cambiaron sus looks y se notó que eligieron a estilistas que tienen la misma onda: usaron idéntica tonalidad y confundieron a sus seguidores en las redes sociales.

Primero fue la novia del cantante Rusherking, quien se cambió el color del pelo hace 15 días. Más morocha, con flequillo, extensiones súper largas y un degradé, se llevó todos los aplausos de sus seguidores en sus redes sociales.

Cinco días después, Wanda eligió un tono oscuro, muy parecido al de su hermana Zaira. Quedó como un clon de la actriz y cantante y surgieron las comparaciones. Entonces, la empresaria deslizó que el nuevo tono sería para modelar para una campaña de una tintura italiana.

Al final, Suárez publicó en su Instagram un cambio radical y dio por terminada la historia entre ambas. La China compartió una nueva foto con su color original rubio dorado y el título "Tu rubia, bebé".