Sigue el escándalo: furia de Tini Stoessel por una decisión que habría tomado un socio de su padre La disputa familiar que envuelve a la artista pop sumó una nueva grieta comercial que pone en peligro su próxima gira internacional. Agregar C5N en









Una decisión relacionada a un porcentaje enfureció a la cantante.

La controversia familiar y profesional entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, sumó un nuevo capítulo en el plano internacional. Pese a que la cantante venía cumpliendo con sus compromisos artísticos en territorio mexicano, una novedad de último momento encendió la alarma en su entorno de trabajo y puso en riesgo la continuidad de sus próximas presentaciones en Estados Unidos.

Tini Stoessel y Alejandro Stoessel. De acuerdo con lo revelado por el periodista Gustavo Méndez en el ciclo La Mañana con Moria, el conflicto se profundizó tras una maniobra atribuida a Aquiles Sojo, socio comercial del padre de la estrella y copropietario del 50% de la firma Futtura. Según detalló el comunicador, la decisión administrativa salpicó de lleno a la estructura del espectáculo que la estrella pop planea llevar al exterior.

La problemática radica en la falta de documentación laboral de la mitad del elenco de baile para el show programado para el 18 de octubre en el Kaseya Center de Miami. "Aquiles no le gestionó la visa de trabajo a 6 de los 12 bailarines que acompañan a Tini en sus shows y por eso no podrán viajar a Estados Unidos", precisó Méndez sobre la insólita traba burocrática que enfureció a la intérprete al privarla de parte de su equipo habitual.

Ante el faltante del personal, la producción sugirió la posibilidad de recurrir a profesionales locales en suelo norteamericano, alternativa que fue tajantemente descartada por la artista debido a la falta de ensayos previos con el grupo. De este modo, la fecha en el recinto de Florida quedó bajo la lupa y creció la incertidumbre sobre una posible cancelación del espectáculo si no logran resolver el trámite de visado en tiempo récord.

La supuesta indirecta que Tini Stoessel tiró para su padre en pleno show En medio del tenso conflicto que mantiene con su entorno familiar, la cantante pop se tomó unos minutos durante su reciente presentación en la ciudad de Monterrey para dirigirse directamente a sus fanáticos. En el marco de su gira internacional Futttura, la artista prefirió evitar cualquier mención explícita a Alejandro Stoessel, pero aprovechó el micrófono para expresar su profundo agradecimiento hacia los seguidores mexicanos y hacia los integrantes de su staff de trabajo por el acompañamiento constante.

Redes sociales Durante sus palabras sobre el escenario, la estrella pop enfatizó el valor personal de su propuesta artística al asegurar que se trata de un espectáculo que escribió "hasta la coma", definiendo todo el armado del proyecto como un verdadero proceso sanador en su vida. Para cerrar su reflexión frente al público, la intérprete dejó un mensaje con un fuerte trasfondo sobre la búsqueda de libertad, remarcando la importancia de mostrarse tal cual uno es, perder el temor a los prejuicios y no sentirse encerrado.