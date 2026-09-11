¿Nadie quiere ser maestro? Por qué cada vez menos jóvenes eligen la carrera docente

Los datos marcan una merma del 23% de inscriptos desde 2017. Un 55% de los estudiantes abandonan la carrera en su primer año y 4 de cada 10 que llegan a cursar el último año tienen dificultades de comprensión lectora. El rol que juega la fuerte caída del salario real, las condiciones laborales adversas y el clima de tensión en las escuelas.

Hay 1.200.000 de maestros contemplando todos los niveles y modalidades. 650.000 estudiantes en los institutos de formación. 55% de merma en el primer año de cursada y una caída del 23% en las inscripciones desde 2017. Todos estos datos reflejan la dura realidad que atraviesa la docencia en el país, donde cada vez menos gente elige la profesión.

El desafío de ser docente hoy: "No hay enseñanza ni aprendizaje posible si no estás pensando en el otro"

En el Día del Maestro, C5N habló con profesionales para plasmar una radiografía del sector, atravesado por una fuerte caída del salario real , condiciones laborales adversas en los Institutos Superiores de Formación Docente (ISFD) y un elevado clima de violencia en las escuelas.

Emmanuel Lista, investigador asociado de Educación de CIPPEC, calificó a la realidad actual docente como " una deuda pendiente de la política educativa . Y la más importante para mejorar la calidad". "Si bien contamos con un Instituto Nacional de Formación Docente; una importante oferta gratuita de formación para docentes en ejercicio, que otros profesionales no disponen; ciertas condiciones laborales en cargos titulares diferenciales; y algunas provincias avanzan con medidas como la concentración horaria de los docentes en ciertas escuelas, el pago de incentivos o el reconocimiento del trabajo fuera del aula; el panorama de fondo sigue siendo desigual, fragmentado y con problemas de larga data", analizó .

La formación inicial de los docentes es un pilar irremplazable en el desarrollo de conocimientos, capacidades y disposiciones esenciales para una profesión desafiante y vital para cumplir el derecho a la educación. Los cuatro años de estudio para la obtención del título son preciados, ya que allí se define en buena medida la selección de los candidatos, las formas de entender la profesión y el desempeño posterior.

"Una vez en ejercicio, la formación continua para profundizar en conocimientos y en las particularidades de la práctica es también fundamental, pero más difícil de concretar por el escaso tiempo disponible tanto en servicio como fuera de él" , señalan Cecilia Veleda, Esteban Torre y Florencia Paparella en el documento de CIPPEC El corazón del sistema educativo: políticas para fortalecer la profesión docente.

Al momento de indagar sobre la realidad actual docente, los especialistas sí destacan una fuerte "merma" o pérdida de estudiantes durante el transcurso de la carrera y las dificultades para atraer nuevos candidatos.

"Las más de 1.300 instituciones que dictan formación docente configuran un sistema sobredimensionado y fragmentado, con importantes desafíos de coordinación, planeamiento, eficiencia y eficacia. Por un lado, el 55% de los estudiantes abandonan la carrera en su primer año y 4 de cada 10 estudiantes del último año tienen dificultades de comprensión lectora lo cual refleja desafíos en el rendimiento del sistema", señalan desde CIPPEC.

Por su parte, Emmanuel Lista, amplía en diálogo con C5N que sí hay una merma: " Pasamos de un pico, en 2017, de 189 mil ingresantes a profesorados dictados por institutos superiores a casi 146 mil en 2025".

Para el investigador asociado de Educación de CIPPEC, esto se puede analizar con distintos puntos de vista. "Por un lado, la cifra actual es equivalente a valores de 2012, no representa un volumen inédito en la historia del sistema. Asimismo, hay que estudiar cómo esta caída dialoga con la baja de la natalidad y la reducción de la matrícula escolar". En este escenario, resaltó "es imperioso planificar la oferta de profesorados, para mejorar su calidad y también para evitar que haya docentes egresados sin puestos de trabajo disponibles".

Por otro lado, "probablemente esta caída también responde a una falta de atracción hacia la docencia y a un progresivo deterioro de la imagen de esta profesión en la sociedad. Este es un fenómeno que ocurre a nivel mundial y representa un problema grave, no sólo porque, a futuro, produciría escasez de docentes sino porque no hay mejora posible en un sistema educativo si la profesión que lo sostiene no es valorada socialmente", completó.

Cómo son las condiciones laborales de los docentes en Argentina

El salario de los docentes hoy es más bajo que en 2005 cuando se sancionó la Ley de Financiamiento Educativo para recomponer el salario docente. El detalle marca que el sueldo bruto promedio del llamado “cargo testigo” (maestra de grado con 10 años de antigüedad) en marzo de 2025 era de $910.943 por una jornada simple, mientras que la canasta básica total para un hogar de 4 integrantes ascendía a $1.100.266 (Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo, 2025).

Según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares, el 48,5% de los trabajadores y trabajadoras de la educación son jefes o jefas de hogar, lo que evidencia el impacto directo de estos salarios en el sostén económico familiar.

Es necesario recordar que actualmente los salarios docentes son financiados de manera íntegra por los estados provinciales. Hasta febrero de 2024, el Estado Nacional también financiaba el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un componente único salarial para todos los docentes que significaba entre el 8% y el 15% de los salarios nominales, según la provincia. El fondo fue eliminado por el presidente Javier Milei en a comienzos de 2024 mediante la falta de prórroga de su presupuesto y su posterior formalización a través del decreto 280.

Las otras problemáticas de los docentes en Argentina

Además de la fragilidad salarial, la docencia presenta otras condiciones institucionales adversas: en primer lugar, muchos docentes, sobre todo los profesores de nivel secundario, suelen trabajar en más de una institución. También porque no tienen una dedicación exclusiva a la docencia. Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares, el porcentaje de maestros que declaró tener más de una ocupación pasó del 16% al 24% entre 2004 y 2024.

En segundo lugar, por las condiciones deficitarias de la infraestructura escolar. Dado que la inversión en el mantenimiento edilicio es muy baja, el deterioro se acumula: desde techos caídos hasta falta de gas, las dificultades atentan contra un mínimo confort en el día a día y llegan a generar interrupciones de clases o hasta catástrofes.

Desde CIPPEC explicaron que con los pocos datos disponibles que existen a nivel nacional, el 30% de los directores indica que las escuelas no tienen acceso a agua de red pública y solo el 44% dice poseer red cloacal.

La disponibilidad de recursos materiales también es variable entre las escuelas, tendiendo a ser más abundantes en aquellas con cooperadoras de familias más activas y pudientes. Así, por ejemplo, más del 50% de las escuelas de nivel primario no poseen bibliotecas, consignan los datos de la Subsecretaría de Evaluación e Información Educativa. En materia de internet, salvo la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, con casi cobertura total, la mayoría de las provincias exhibe importantes déficits, especialmente en lo que respecta al acceso en aulas, laboratorios y bibliotecas.

El salario de los docentes hoy es más bajo que en 2005. Télam

En tercer lugar, la función pedagógica perdió peso en las escuelas ya que las problemáticas derivadas de la cuestión social cambiaron el oficio docente. "Las instituciones no están equipadas de forma suficiente en personal y recursos para dar solución a las problemáticas de los estudiantes, lo cual redunda en demandas insatisfechas y frustración. Además, muchas veces predomina un vínculo personalizado, inmediato y emocional entre familias y docentes, que atravesado por canales digitales, genera una presión adicional", explicaron desde CIPPEC.

Otro punto a tener en cuenta es el clima de trabajo conflictivo en las escuelas: los propios estudiantes del nivel secundario evalúan el mismo como el peor -posición 80- entre los 81 países participantes en la evaluación de PISA 2022. En la misma línea, según las opiniones recabadas entre los estudiantes en la evaluación Aprender 2024, 63% de los estudiantes de sexto grado de primaria reportan haber sido víctimas de una agresión en la escuela o en redes sociales y casi 4 de cada 10 se sienten discriminados.

Las razones detrás de la problemática docente en Argentina

Los ultimos datos respecto a egresos, marcan que los niveles son muy bajos en toda la educación superior y los profesorados no son la excepción. "Si bien no contamos con estudios de cohorte precisos, entre 2020 y 2025, el promedio anual de egresos representó un 37% sobre el de ingresos", aportó Lista a C5N.

Ante la consulta de las razones que abordan la dificil realidad de los maestros en el país, el especialista recordó que "la docencia ha sido una profesión reconocida por ciertas condiciones laborales favorables (trabajo en blanco, estabilidad, vacaciones diferenciales), pero estas condiciones no son suficientes, por varias razones, e interrelacionadas".

Responde Emmanuel Lista, investigador asociado de Educación de CIPPEC.

Previo a poner en primer lugar la situación salarial, luego planteó que la docencia "compite con otros trabajos que a veces requieren menos formación o menos exigencia y reciben mejores o iguales salarios" y además que "los adolescentes están en la escuela y observan a los docentes - entre los cuales encontrarán muchos modelos y otros no tanto - y ven sus condiciones de trabajo".

En cuarto lugar, planteó: "Se trata de una carrera que no ofrece oportunidades de desempeñarse en múltiples funciones o roles o de contar con diversas experiencias de desarrollo profesional, lo cual creo que puede ser un factor que desaliente a jóvenes que buscan más dinamismo y diversidad".

Qué soluciones puede ofrecer el Estado

Si bien Lista entiende que hay "muchas" respuestas que desde la pata gubernamental se pueden brindar, plantea que "la clave está en un abordaje integral": ""Las condiciones laborales son competencia del Estado, especialmente en un sistema predominantemente estatal y donde buena parte de la oferta privada también es subvencionada por el estado. Pero para jerarquizar la docencia no basta con mejorar las condiciones".

"La docencia se jerarquiza también profesionalizando la tarea, como elevando los estándares de formación y de desempeño en el puesto de trabajo. Ello requiere una reforma profunda del sistema de formación inicial y que cada escuela priorice la gestión pedagógica, el seguimiento y asesoramiento a sus docentes, con compromisos claros de mejora", agregó el especialista en su análisis.

Para luego, completar que potenciar el trabajo y ofrecer otras oportunidades de desarrollo profesional, "es preciso pensar otra escuela: equipos directivos con dedicación exclusiva; asesores pedagógicos o coordinadores de área que trabajen junto a los docentes; docentes que apoyen a estudiantes con mayores dificultades; docentes que sean reconocidos por su buen desempeño con mejores condiciones laborales".

"Frente al escenario de baja de la matrícula escolar, no prever este tipo de cuestiones, sería irresponsable y otra oportunidad más perdida en la formación de las próximas generaciones", completó.