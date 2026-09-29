Nuevo embargo a San Lorenzo: el millonario reclamo de Damián Ayude que complica al club El Ciclón confirmó mediante un comunicado oficial una nueva medida judicial impulsada por su exentrenador, que profundiza la crisis financiera que atraviesa el club. Por Agregar C5N en









Damián Ayude es el actual entrenador de Barracas Central.

San Lorenzo sumó un nuevo problema en el plano económico e institucional al ejecutarse un nuevo embargo judicial sobre sus cuentas bancarias, impulsado por su ex director técnico Damián Ayude. La medida fue ratificada de manera oficial por la propia dirigencia azulgrana a través de un comunicado emitido en el sitio web y las redes sociales de la institución.

La medida cautelar ejecutada por el actual entrenador de Barracas Central exige una suma millonaria tanto en moneda nacional como extranjera. En pesos, la demanda contempla $415.614.932 en concepto de capital, a los que se añaden otros $124.000.000 fijados por intereses. Asimismo, la presentación legal incluye una exigencia en dólares por u$s48.558 de capital más u$s14.600 correspondientes a intereses.

San Lorenzo informa que en las últimas horas ingresó un nuevo embargo correspondiente al reclamo del ex entrenador Damián Ayude, con impacto sobre las cuentas bancarias de la institución.



La medida contempla un embargo por $415.614.932, a lo que se suman $124.000.000 en concepto… pic.twitter.com/bowyCkTWfT — San Lorenzo (@SanLorenzo) September 29, 2026 El ciclo de Ayude en el club comenzó en abril de 2024, cuando fue contratado para dirigir la Reserva bajo la gestión de Marcelo Moretti. En junio de 2025 asumió el mando de la Primera División tras la partida de Miguel Ángel Russo a Boca, y en febrero de 2026 firmó una mejora salarial y extensión de contrato junto al presidente transitorio Sergio Costantino. Sin embargo, la etapa finalizó abruptamente un mes más tarde al ser despedido tras la derrota 5 a 2 frente a Defensa y Justicia, completando un total de 29 partidos dirigidos con 10 victorias, 10 empates y 9 derrotas.

La acción judicial contrasta marcadamente con el afectuoso mensaje de despedida que la entidad le había dedicado en marzo, donde se resaltó su respeto y predisposición para hacerse cargo del equipo en un momento complejo. Asimismo, la difusión de la medida por parte de la actual conducción dejó ver una clara lectura política interna, al acompañar la información con imágenes de las gestiones anteriores encabezadas por Moretti y Costantino al momento de contratar y renovar al entrenador.

Este revés profundiza aún más la situación financiera de la institución, que arrastra un pasivo global estimado en 67 millones de dólares e inhibiciones recurrentes. El reclamo de Ayude se acopla a otros severos diferendos judiciales vigentes, entre los que destaca la demanda de Ignacio Piatti por más de 4,3 millones de dólares, causa que mantiene bajo amenaza la sede social de Avenida La Plata.

Ayude hizo su irrupción en la Primera División con 29 partidos dirigidos en San Lorenzo.