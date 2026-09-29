El récord de exportaciones consolidó un superávit de u$s2.214 millones en la balanza de pagos

La cuenta corriente del segundo trimestre del año revirtió el saldo negativo previo gracias al fuerte incremento en las ventas de bienes al exterior. Según datos del INDEC, la mejora interanual contrasta con la suba de la deuda externa nacional.

La balanza de pagos de Argentina registró un superávit de u$s2.214 millones en su cuenta corriente durante el segundo trimestre de 2026 como consecuencia de un aumento histórico en las ventas al exterior.

Este resultado positivo obedeció a los saldos a favor en el balance comercial de bienes, con u$s9.293 millones, y en el ingreso secundario, con u$s1.055 millones. Estos números compensaron los déficits del ingreso primario y la balanza de servicios.

Las exportaciones de bienes alcanzaron los u$s27.557 millones y las de servicios se ubicaron en u$s4.942 millones. La suma de ambas categorías refleja un crecimiento del 28,2% frente al mismo período del año anterior, un alza destacada por el Ministerio de Economía.

El nuevo saldo a favor revierte el rojo del primer trimestre del año, originado por la salida de divisas por turismo y pago de rentas. Asimismo, contrasta con el déficit de u$s2.452 millones reportado en el segundo trimestre de 2025 por menores exportaciones.

Al cierre de junio de 2026, el stock de deuda externa bruta sumó u$s327.855 millones. Esta cifra marca un incremento de u$s4.724 millones en comparación con el primer trimestre, y más de la mitad de ese pasivo total corresponde al Estado nacional.

El aumento general respondió a la suba del endeudamiento del Gobierno, que escaló hasta los u$s181.113 millones. En contraposición, el Banco Central redujo sus pasivos hasta los u$s33.226 millones con una caída de u$s1.527 millones.

El endeudamiento de las sociedades no financieras, los hogares y las instituciones sin fines de lucro retrocedió a u$s106.243 millones y representó el 32,4% del total. Las otras sociedades financieras cerraron el trimestre con una deuda de US$ 1.666 millones.

El dólar estadounidense domina la composición de los pasivos

El análisis por tipo de moneda revela que el dólar estadounidense abarcó el 67,8% de la deuda total con u$s222.258 millones. Los Derechos Especiales de Giro ocuparon el segundo lugar con el 19,7%, en su mayor parte por obligaciones con el Fondo Monetario Internacional.

Por debajo se ubicaron el yuan con el 6,5%, el euro con el 3,7% y el peso argentino con el 1,9%. En el ámbito de los organismos multilaterales, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento secundan al FMI como principales acreedores del Gobierno.