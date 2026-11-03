El pedido especial de Pedro Rosemblat a Damián Betular para sorprender a Lali Espósito en su casamiento

Una imponente producción se convirtió en la gran sorpresa de la boda, con una divertida escena que se viralizó en las redes sociales.

El conductor Pedro Rosemblat preparó una sorpresa para su pareja, la cantante Lali Espósito , durante su casamiento, celebrado el sábado 31 de octubre en una casona de San Telmo, Buenos Aires . El influencer recurrió al reconocido pastelero y jurado de Masterchef Celebrity, Damián Betular , para preparar uno de los momentos más llamativos de la celebración.

Según revelaron en un programa de televisión, la boda contó con dos tortas, una de ellas encargada especialmente por Rosemblat. “Pedro se lo mandó a hacer porque quería una torta que fuera más alta que Lali” , contó el periodista Pepe Ochoa al revelar el particular deseo del novio.

La periodista Pilar Smith también aportó detalles, en LAM (América), sobre la celebración y el pedido especial. “Había dos. Ese pastel de boda se lo llevaron de sorpresa para Lali” , explicó Ochoa mientras mostraban las imágenes de la imponente preparación de nueve pisos.

El momento más divertido llegó cuando Pedro Rosemblat levantó a Lali Espósito sobre sus hombros para que pudiera cortar la enorme torta. “Lo gracioso es que él la carga en los hombros para que la pueda cortar” , comentó Denisse Dumas al observar la escena.

Las imágenes del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat se viralizaron rápidamente en las redes sociales. La pareja compartió fotografías de la fiesta y expresó su felicidad con una emotiva declaración: “Fuimos inmensamente felices” .

Quién casó a Lali Espósito y Pedro Rosemblat en San Telmo

El encargado de oficiar la ceremonia de casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat fue Martín Rechimuzzi, actor, comediante e influencer cercano a la pareja. La boda se realizó en Casa Carlos, una tradicional casona ubicada en el barrio porteño de San Telmo.

El propio Martín Rechimuzzi confirmó su participación a través de Instagram, donde publicó fotografías de la ceremonia y les dedicó un emotivo mensaje a los recién casados: “Me tocó la honra de casarlos. Los amo para siempre”.

Rechiumuzzi casó a Lali Espósito y a Pedro Rosemblat. Instagram @rechimuzziok

La respuesta de Lali Espósito no tardó en llegar. La cantante comentó “te amamos” en la publicación del humorista, dejando en evidencia el estrecho vínculo que mantiene con quien tuvo la responsabilidad de conducir uno de los momentos más importantes de su boda.

Para la ocasión, Rechimuzzi eligió un traje gris de tres piezas, camisa blanca, corbata azul y una rosa blanca en la solapa. El comediante compartió imágenes de su vestimenta y la describió con una frase cargada de humor: “Elegancia soberana”.

Después de la celebración, Lali Espósito y Pedro Rosemblat publicaron fotografías de su casamiento y agradecieron el cariño recibido. “Compartimos estas fotos y nuestro cariño con quienes se alegran y nos mandan amor a la distancia”, expresaron, antes de cerrar su mensaje con “aguante el amor”.