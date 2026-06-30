El pedido desesperado de Tamara Paganini a la gente: ¿se va de Gran Hermano?

Luego de la cena que compartió con Santiago del Moro y que la dejó visiblemente afectada, Tamara Paganini volvió a protagonizar un momento de gran sensibilidad durante la última gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada . La participante abrió su corazón en la transmisión en vivo y reveló las profundas dudas que mantiene respecto a su continuidad en el juego .

El propio conductor del ciclo se comunicó con el interior de la casa y, al notar su angustia, le consultó: “ ¿Cómo estás, India? ¿Cómo la has pasado?”. Ante la pregunta frente a las cámaras, la participante no pudo ocultar su malestar y reconoció que está atravesando días sumamente complejos en el plano emocional.

"Tengo que tomar una decisión" La palabra de Tamara tras la dramática declaración de anoche Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @dgo_latam y reviví los vivos por @primevideolat pic.twitter.com/Gjyn1GIg2D

“ No estoy bien, bueno, claramente, pero estuve hablando con el psicólogo y pasado mañana hablo de nuevo con él y tengo que tomar una decisión, pero la verdad es que yo vengo medio caída ”, expresó con total franqueza, dejando en evidencia el desgaste anímico que sufre por el encierro.

Con la voz entrecortada, la jugadora explicó que se encuentra en una encrucijada y que necesita de manera urgente una señal por parte de los espectadores para comprender su verdadero presente en el reality. “ No sé si voy a levantar como antes o qué sé yo. Yo necesito que la gente afuera me lo diga, si estoy bien, si no, para dónde estoy, si me estoy dando la cabeza contra la pared. La única manera de que eso suceda...”, afirmó con angustia.

Al ver la fragilidad de la concursante, Santiago del Moro intervino de inmediato para brindarle contención y poner en valor el camino recorrido dentro del programa más visto de la televisión argentina. “ Todos los que llegaron hasta acá es por algo . Hace mucho que estás vos”, le remarcó el animador de Telefe, intentando recordarle que su permanencia en la competencia es el reflejo del apoyo masivo que ha cosechado en el afuera.

Sin embargo, Paganini insistió en que su rendimiento y su energía dentro de la convivencia sufrieron un quiebre drástico en comparación con las primeras semanas de aislamiento. Por este motivo, propuso una drástica condición para definir su futuro.

“Sí, pero yo venía de una manera. Entonces si llegara a quedar nominada a la placa que viene, la única manera que la gente puede decirme estás okay o andate”, sostuvo con firmeza. Frente a esto, el conductor cerró el ida y vuelta preguntando: “Bueno, ¿esperemos entonces?”, a lo que ella contestó con un frío "Espero", sembrando total incertidumbre en el público.

Quién se fue de Gran Hermano este lunes 29 de junio

La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió este lunes 29 de junio una nueva gala de eliminación que terminó dando un giro completamente inesperado. Con 19 participantes todavía en juego, la placa final enfrentó en un mano a mano definitivo a dos de las concursantes que habían ingresado hace apenas unas semanas al reality como Nenu y Campanita. El veredicto del público sorprendió tanto a los hermanitos como a los televidentes, ya que la elegida para abandonar el programa fue la bailarina Nenu López.

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La tensión en el estudio de Martínez se mantuvo en niveles altísimos hasta el último minuto de la noche. La placa de nominados original había comenzado con cinco jugadores sometidos al voto negativo del público: Steffany “Campanita” Pereira, Emanuel Di Gioia, Matías Hanssen, Yisela “Yipio” Pintos y la propia eliminada. A medida que el conductor iba anunciando los nombres de los salvados con menor cantidad de votos en contra, la definición se redujo a un duelo directo entre Campanita y Nenu López, dejando a la primera dentro de la competencia más vista de la televisión argentina.

Antes de cruzar la famosa puerta de salida y subirse al auto que la trasladaría al piso, la joven se despidió con mucha soltura de sus ahora excompañeros y les dejó un mensaje cargado de buena onda. “Los quiero, rómpanla toda. No se peleen más por comida, que la vida es una sola”, les recomendó a los participantes. Acto seguido, fiel a su estilo descontracturado, la rubia lanzó un divertido comentario que provocó las risas de todos: “Dejarán de hacer coreografías en la casa”. Y cerró: “Chau. Que gane el mejor".