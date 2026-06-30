Sorpresa: quién se fue de Gran Hermano el lunes 29 de junio El mano a mano final sorprendió a todos al enfrentar a dos de las jugadoras más recientes de la casa. La gala también trajo una placa masiva que pone a los 19 participantes restantes bajo la lupa del público. Agregar C5N en









Recibió el 55,8% de los votos negativos, Redes sociales

La gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada de este lunes dejó una definición a la que no le faltó tensión y sorpresa. Con 19 participantes todavía en competencia, la decisión final del público terminó enfrentando a dos jugadoras que habían ingresado a la casa apenas unas semanas atrás.

La placa de nominados arrancó con cinco concursantes expuestos al voto negativo: Steffany "Campanita" Pereira, Emanuel Di Gioia, Matías Hanssen, Nenu López y Yisela "Yipio" Pintos. A medida que Santiago del Moro iba anunciando quiénes continuaban en competencia, la tensión crecía dentro y fuera de la casa, hasta que la votación quedó reducida a un mano a mano final entre Campanita y Nenu, un cruce que sorprendió a buena parte de los fanáticos que siguen semana a semana el programa.

La gala también trajo una novedad que cambia las reglas del juego de cara a las próximas semanas, ya que Santiago del Moro anunció que los 19 jugadores restantes quedaron automáticamente nominados en lo que se denominó "placa masiva", una modalidad pensada para que el público pueda intervenir sobre los perfiles con menos protagonismo dentro de la convivencia. La votación arrancará en modo positivo para salvar a los favoritos y luego pasará a ser negativa de cara a la próxima eliminación.

Redes sociales Quién se fue de Gran Hermano el lunes 29 de junio El veredicto del público fue contundente, ya que Nenu López recibió el 55,8% de los votos negativos, mientras que Campanita logró la continuidad con un 44,2%. La bailarina, que había ingresado a la competencia el 20 de mayo, cerró así una estadía de 41 días dentro de la casa.

Antes de llegar a ese mano a mano que definió todo, otros tres nominados lograron salvarse gracias a los bajos porcentajes de rechazo. Emanuel Di Gioia fue el primero en asegurar su continuidad con apenas el 0,9% de los votos negativos, seguido por Matías Hanssen con el 2,5% y Yisela "Yipio" Pintos con el 17%.

Redes sociales Al momento de retirarse, Nenu López mantuvo la calma y se despidió de sus compañeros con un mensaje muy afectuoso: "Los quiero, rómpanla toda. No se peleen más por comida, que la vida es una sola". Por último, bromeó sobre el rol que ocupaba en los bailes grupales de la casa: "Dejarán de hacer coreografías en la casa". Y cerró su paso por el reality con una última frase antes de cruzar la puerta: "Chau, los quiero. Que gane el mejor".