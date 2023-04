El palito de Santiago del Moro para todos los ex Gran Hermano 2022 que se fueron de Telefe

Santiago del Moro no está contento con las salidas de los hermanitos.

En diálogo con Socios del espectáculo, Santiago del Moro fue consultado por la situación de los hermanitos que se fueron de Telefe y fue muy duro: " El tiempo dirá qué pasa con cada uno de ellos . Las puertas las tuvieron abiertas de un programa masivo y ahora no sé qué pasará con ellos , va a depender mucho de lo que ellos le pongan y de las propuestas que tengan y cómo las aprovechen". Con estas palabras, demostró no estar muy feliz con las decisiones que tomaron Holder y Alfa .

"Todos tuvimos propuestas en su momento y ellos tuvieron una muy importante con un programa de 20 puntos y ahora dependerá del tiempo, la suerte y Dios dirá", continuó por contestar el conductor. Así, dio a entender que están desaprovechando una oportunidad de oro.

Por otro lado, le preguntaron por la situación de los ex Gran Hermano 2022 y el Bailando 2023, ante lo que se mostró desentendido: "No tengo idea sobre qué va a pasar con la cuestión contractual de ellos de acá en adelante. Todo el tiempo me preguntan si van a ir al Bailando, pero por mi lado va a estar todo bien para que vayan".