Romina Uhrig de Gran Hermano estaría a punto de rescindir su contrato con Telefe: ¿qué pasó?

Continuando con la información, Berardi explicó: "No está teniendo un beneficio que le reditúe tanto como para quedarse ahí agarrada. Está buscando representante, alguien que la mueva un poco más, porque no está teniendo los resultados que esperaba". Actualmente, Romina Uhrig es de las pocas ex Gran Hermano 2022 que no tiene un próximo proyecto anunciado.

Todo esto enfadó mucho al panelista Pampito, quien atacó duramente a la exdiputada: "¿Ella pensó que iba a tener más laburo? Pero, ¿de qué? ¿Laburo en la tele de qué? ¿Sabe cantar, bailar, es periodista? No está preparada de nada Romina. Bueno, la cocina tal vez sí, eso lo compro". Con este ataque, podría haber comenzado una guerra inesperada, ya que la trató de inservible para los medios.