El gesto de Marcelo Tinelli hacia Coti y el Conejo de Gran Hermano: ¿los confirma en el Bailando?

Los fans de Constanza "Coti" Romero y Alexis "Conejo" Quiroga, los exparticipantes de Gran Hermano, están llevando adelante una intensa campaña para que la pareja sea convocada al Bailando 2023. La gran movida en redes sociales y en la calle no fue en vano, ya que Marcelo Tinelli reaccionó de forma positiva.

Una de sus seguidoras compartió la acción a través de Twitter y mencionó al conductor para que vea las repercusiones. "¡Decime @cuervotinelli si esto no se merece la confirmación! Son lo más estas fans", escribió junto al emoji de un corazón. También arrobó a Ángel De Brito, uno de los jurados del Bailando.

Tinelli retuiteó el mensaje, lo que fue interpretado por los fanáticos como un guiño hacia Coti y el Conejo. Lo cierto es que los únicos exparticipantes de Gran Hermano confirmados hasta el momento por Marcelo son Tomás Holder y Walter "Alfa" Santiago, con lo cual habría lugar para más hermanitos en el concurso.

Retuit de Marcelo Tinelli sobre Coti y el Conejo de Gran Hermano Twitter @cuervotinelli

Coti y El Conejo de GH cruzaron a Juan Reverdito por acusarlos de vacacionar con plata de los fans

Constanza "Coti" Romero y Alexis "El Conejo" Quiroga, una de las parejas surgidas de Gran Hermano, fueron acusados por un excompañero de la casa por haberse tomado unas espléndidas vacaciones en Cancún con "la plata de los fans".

Juan Reverdito hizo la acusación en una entrevista en redes sociales con el productor periodístico Guillermo Ríos. "Me lo encontré al Cone hace un par de semanas y me contó que los fans les preguntaron a qué destino querían ir y les pagaron todo. A los dos", lanzó.

La respuesta no se hizo esperar y fue Coti quien apuntó a Juan en Twitter: "Juan, no me vengas con pavadas”. Este jueves, los novios tuvieron una comunicación desde México para dejar en claro que su excompañero estaba equivocado.

"Tenemos a un club de chicas que nos organizaron el viaje pero es por canje, por eso nosotros subimos stories en Instagram, etiquetando al hotel", aclaró la correntina en diálogo con A la Barbarossa, el ciclo de Telefe.