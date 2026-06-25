El miedo de Emily Ceco tras los mensajes de su ex Santiago Martínez desde la cárcel

La exparticipante de Love is Blind, el reality conducido por Wanda Nara, vive con miedo: a pesar de que su expareja tiene una condena firme de 15 años, sigue enviando mensajes amenazantes.

Emily Ceco habló con Pamela David y denunció que su ex Santiago Martínez, a pesar de estar preso, envía mensajes amenazando a otras mujeres. Su testimonio fue estremecedor.

La periodista participó del reality Love Is Blind, donde conoció al joven. La conexión entre ambos fue inmediata y, convencida de que había encontrado el amor, decidió casarse. Sin embargo, lo que parecía el comienzo de una historia de ensueño terminó convirtiéndose en una verdadera pesadilla para ella.

Todo terminó de la peor manera posible y, tras una serie de denuncias públicas y privadas, Martínez fue condenado a 15 años de prisión por intento de femicidio. Esta condena le dio una tranquilidad que le duró poco, ya que una reciente denuncia asegura que el condenado estaría activo en las redes y enviando mensajes a distintas mujeres.

Esta actividad de Martínez salió a la luz tras la publicación de una joven que mostró las capturas de los mensajes. "No puedo creer la impunidad que puede llegar a tener una persona", expresó la mujer al mostrar las imágenes en sus redes sociales.

Emily Ceco habló luego de que Santiago Martínez, su exnovio preso por intento de femicidio, le escribiera a una tiktoker desde la cárcel: "Sigo teniendo miedo, me puede pasar algo aunque él esté detenido". https://t.co/z0qO8C2A9X pic.twitter.com/zcBKrzppeV

Luego de que trascendiera lo que hace su ex en las redes, Emily habló en Desayuno Americano y relató el miedo con el que vive. "Yo pensé que una vez que estuviese condenado iba a estar tranquilo, que no me iba a molestar, que iba a poder seguir con mi vida, pero pareciera que no", expresó. Luego se refirió a cómo se siente: "La violencia sigue siendo constante".

También habló sobre la condena que recibió su expareja. "Estamos esperando la resolución, pero seguramente sea favorable para nosotros. Si hubiese habido algo donde él hubiese salido más airoso, lo tenía que haber demostrado en la Justicia, y no lo hizo porque no hay nada", afirmó.

Además, dijo que ver lo que hace su ex en las redes desde la cárcel la hace revivir momentos que la traumaron para siempre. "Me revictimiza, me hace mover muchísimas cosas", sostuvo.

Luego se refirió a la influencer que denunció los mensajes y justificó su decisión de no salir al aire: "Seguramente a esta chica también le deben haber llegado mensajes agresivos. Espero que no, pero viniendo de él y de su familia seguramente sí, porque ya lo hicieron con otras chicas".

El anuncio se dio poco después de la sentencia contra su expareja Santiago Martínez en una causa de alta repercusión.

A modo de cierre, alertó que el presidiario maneja una cuenta trucha. "Hay un perfil falso de Instagram donde nos insultan a nosotras, nos agravian. Obviamente, comprendo que tenga miedo, porque yo también tengo miedo. Porque si a mí me pasa algo el día de mañana, por más que él esté detenido…", concluyó.