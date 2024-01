El mensaje de Sara Duque, la maestra de Julián Álvarez, para los argentinos por Año Nuevo

Luego de haber vivido los últimos meses en suelo argentino, la portuguesa abandonó el país y se mostró en Inglaterra para pasar fin de año, pero en el balance del último año no dejó de lado el saludo y agradecimiento de todo el cariño que recibió.

A través de sus redes sociales, Duque fue a ver a ver el partido de Tottenham y Bournemouth por la fecha número 20 de la Premier League. “Último partido del 2023. Qué partido”, publicó primero en sus historias y luego en su feed donde lo acompañó junto a una serie de imágenes y videos donde se la puede ver con un vestido azul marino de invierno y escote al borde del campo de juego y en la tribuna para disfrutar del encuentro.

