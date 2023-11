La esposa de un jugador de la Selección explotó contra Sara Duque, profesora de inglés de Julián Álvarez

En el último tiempo, fue a la Bombonera para estar presentes frente a Uruguay y también en el Maracaná frente a Brasil. Y también subió un posteo: “Hoy me aventuro con el mate. Compré uno, pero nunca me animé a prepararlo yo misma. ¡Es el día de cambiar eso! ¿Algún consejo para una novata en esto?”.

Una cuenta de Twitter publicó dos fotos de la traductora en la cancha alentando a la Selección y escribió un chiste. Sin embargo, la pareja de Marcos Acuña, María Julia Silva, no se guardó su opinión y expresó: “Que densa”.

Camila Galante explotó tras la supuesta fiesta de la Selección: "Buscan fama"

La empresaria Camila Galante aseguró que no cree que el futbolista Leandro Paredes la haya engañado durante la supuesta fiesta con modelos de la Selección argentina.

A través del programa Socios del espectáculo, la periodista Mariana Brey contó que habló con Camila Galante. Tras consultarle sobre el supuesto escándalo, le aseguró: "Me parece muy bizarro todo. Estas chicas buscan fama y acá no la van a encontrar. Yo confío en mi marido".

habló con #SociosDelEspectaculo: "Esta gente quiere arruinar familias". pic.twitter.com/t3dGhoIgL9 — Socios del espectáculo (@socioseltrece) November 23, 2023

Y no solo se quedó allí, sino que su descargo continuó: "Sé que seguramente puedan existir fiestas, pero yo sé lo que hace Leandro y lo que deja de hacer. Esta gente solo quiere arruinar familias. Yo no me voy a enganchar". Con estas palabras, dejó en claro que sabe que su esposo no la engañaría.

Para finalizar, Galante señaló: "Soy una mina tranquila que no va a armar ningún tipo de quilombo ni se mete en este tipo de cosas. Cuido a mi familia y, si tengo que defender a Leandro, lo voy a hacer. Pero todo esto que está pasando es muy bizarro y yo no me engancho". De esta manera, confirmó que su relación está más firme que nunca.