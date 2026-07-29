El mensaje de la esposa de Licha Martínez que abrió el debate sobre la paternidad: "Hacer lo que corresponde" Muriel López Benítez reaccionó luego de que se viralizara una escena del futbolista junto a su hija Aurora durante las vacaciones familiares. La modelo planteó una mirada sobre la crianza y pidió dejar de considerar extraordinarias ciertas acciones de los padres. Agregar C5N en









Lisandro "Licha" Martínez y Muriel López Benítez. Instagram: /lisandromartinez

Un video de Lisandro "Licha" Martínez junto a su hija Aurora durante sus vacaciones familiares generó una gran repercusión en redes sociales. Mientras muchos usuarios destacaron la actitud del defensor argentino por compartir una tarea cotidiana con la niña, su esposa Muriel López Benítez decidió abrir una reflexión sobre la manera en que se observa la paternidad.

En las imágenes que compartió en sus historias de Instagram, se observa al jugador mientras barre un sector externo de la casa familiar en Gualeguay, acompañado por su hija Aurora. La escena recibió numerosos comentarios de admiración hacia el futbolista y llevó a la modelo a plantear una mirada diferente sobre esos gestos vinculados a la crianza.

SIENTO PATADITAS EN EL ÚTERO pic.twitter.com/UsxO9G6N1I — bel AU (@lichavibes) July 27, 2026 Muriel publicó una captura de una conversación con una amiga en la que analizaban la repercusión del video. "Todos en las redes: 'Ay, Licha, Licha con la nena y la escoba'. Pobre la madre, vomitada, 15 horas sin pegar un ojo", decía parte del intercambio que luego utilizó como punto de partida para compartir su postura.

"Aprovecho esta conversación entre amigos para decir algo que siempre he pensado: dejemos de romantizar a un padre por el simple hecho de cumplir con su rol y hacer lo que le corresponde", escribió López Benítez en sus historias de Instagram.

La reflexión de Muriel López Benítez sobre el rol de los padres La modelo aclaró que su mensaje no buscaba quitarle valor a la actitud del futbolista, sino poner el foco en cómo la sociedad suele interpretar la participación de los hombres en la crianza. "Licha es un padrazo porque se preparó para esto, porque lo deseaba, porque entendió la responsabilidad que implica ser papá y porque asumió el papel que le toca desempeñar", expresó.

En esa misma línea, la esposa del defensor argentino remarcó que las tareas de cuidado no deberían ser vistas como algo excepcional cuando las realiza un padre. "Mejor normalicemos que estar presente, cuidar, criar, involucrarse y responsabilizarse también es parte de ser padre", afirmó. La reflexion de Muriel López Benítez, esposa de Lisandro Martínez, sobre la paternidad. Instagram: /lopezbenitezmuri Finalmente, López Benítez cerró su reflexión con un mensaje sobre la importancia de reconocer una paternidad activa, aunque sin convertirla en una situación extraordinaria. "Claro que se valora y se reconoce, pero no debería parecernos extraordinario que un papá ejerza su paternidad", concluyó.