La Fiscalía de Bolivia ordenó la captura de Evo Morales por "terrorismo y alzamiento armado"

"No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo, como lo hemos hecho siempre", respondió el expresidente en X. Ya tenía un pedido de detención por trata de personas.

El fiscal Brayan Melgar ordenó la captura del expresidente de Bolivia Evo Morales por "terrorismo y alzamiento armado" por una supuesta responsabilidad sobre las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Pereira Paz.

La Fiscalía de Bolivia también acusó a Morales de atentar contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos. El exjefe de Estado ya tenía una orden de captura por una causa de trata de personas .

"No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo, como lo hemos hecho siempre, con la convicción de que Bolivia merece un camino distinto", respondió el exlíder del MAS y adjudicó la orden judicial a una intención del Gobierno de desviar la atención de "una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción".

Melgar instruyó a la Policía aprehender y trasladar a Morales a la Unidad Policial Especializada de Lucha Contra la Corrupción, en respuesta a denuncias presentadas por el Comité Cívico Pro Santa Cruz y por el Ministerio de Gobierno. El mandato de detención se emitió en base a los artículos 121, 130, 132, 133, 213 y 214 del Código Penal.

Hoy el gobierno emite una nueva orden de aprehensión en mi contra, acusándome de supuestos delitos de terrorismo y alzamiento armado. Buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social,…

La orden de aprehensión también alcanzó al máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y al líder de la Federación de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar . Este último permanece detenido preventivamente en el penal de Chonchocoro desde el 6 de julio, señalado como uno de los principales organizadores de los bloqueos .

Qué pasó con el juicio contra Evo Morales por trata de personas

El 10 de mayo, en el medio de las protestas contra el ajuste de Pereira Paz, debía comenzar el juicio por trata y tráfico de personas contra el expresidente de Bolivia Evo Morales y contra la pareja Idelsa Pozo Saavedra y Emeterio Vargas Mamani. Sin embargo, el exjefe de Estado y sus abogados no se presentaron, por lo que fue declarado en rebeldía y ordenaron su captura. El juicio está suspendido hasta que el exmandatario se entregue o sea detenido.

La hipótesis judicial es que la pareja habría entregado a su hija de 15 años al jefe de Estado, a cambio de favores económicos y políticos, y la menor terminó pariendo un hijo a sus 16 años, según la denuncia del viceministro de Justicia de Jeanine Áñez, Guido Melgar, quien inició la causa a raíz de una carta anónima que fue corroborada por el Servicio de Registro Civil y el Servicio General de Identificación Personal.

"Habría tenido una relación sentimental con Juan Evo Morales Ayma y habría quedado embarazada cuando tenía 15 años y cinco meses, teniendo una hija el año 2016, en el mes de febrero, cuando tenía 16 años", había revelado el ministro hace seis años y agregado: "La menor existe, la madre existe y la menor tiene como padre registrado a Juan Evo Morales Ayma".

Según publicó Clarín, la Fiscalía de Bolivia detuvo la investigación mientras Morales estaba refugiado en Argentina. La Fiscalía de Tarija la reactivó e imputó al exmandatario por trata agravada de personas cuando el sindicalista cocalero se distanció del entonces presidente y ex ministro de Economía, Luis Arce.

El Ministerio Público presentó la acusación formal contra Morales en octubre de 2025 y la Fiscalía de Tarija aseguró tener 170 pruebas, entre ellas 39 testigos, en su contra.

El representante sindical se encuentra refugiado en el Trópico de Cochabamba, rodeado de sus militantes para evitar su detención como lo hicieron entre octubre y noviembre de 2024 con bloqueos de rutas. En paralelo a las manifestaciones contra el ajuste de Pereira Paz, los seguidores del expresidente tomaron el aeropuerto de Chimoré, cerca de su refugio en Lauca Ñ.