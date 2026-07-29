29 de julio de 2026 Inicio
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Tragedia en San Juan: cayó un helicóptero y confirmaron el fallecimiento de sus siete ocupantes

La aeronave cayó en la zona norte del Parque Ischigualasto durante una capacitación de incendios forestales con siete ocupantes a bordo: jefes de policías y bomberos, entre los pasajeros. El gobierno de San Juan, confirmó los fallecimientos.

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La aeronave cayó en la zona norte del Parque Ischigualasto durante una capacitación de incendios forestales con siete ocupantes a bordo.

El gobernador de la provincia, Marcelo Orrego, confirmó el fallecimiento de los siete ocupantes de la aeronave que cayó este miércoles en el Parque Provincial Ischigualasto, al noreste de San Juan.

Las embarcaciones navegan a diario en la zona de las Cataratas del Iguazú.
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A través de su cuenta de X, Orrego confirmó la noticia y escribió: "Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas. Entre ellas, Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; y el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos. También acompañamos a las familias de Matías Valenzuela, piloto de la aeronave, y de los brigadistas de AFE, Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta", detalló el mandatario al informar parte de las identidades de las víctimas.

En ese sentido, el gobernador envió sus condolencias a las familias de los ocupantes y se puso a absoluta disposición, "quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas en este momento de inmenso dolor. Acompañamos a cada uno de sus seres queridos. El Gobierno de San Juan se pone a disposición de las familias afectadas y trabaja junto a los organismos correspondientes para brindar toda la asistencia necesaria".

El siniestro que mantuvo en vilo a los vecinos de San Juan

El helicóptero perdió contacto mientras participaba de una capacitación para el manejo de incendios forestales. Tras un amplio operativo de búsqueda, las investigaciones confirmaron que cayó mientras desarrollaban estas actividades. La nave pertenecía a una empresa privada que estaba contratada para capacitar durante una jornada del Plan Nacional de Manejo del Fuego.

En la capacitación participaron alrededor de 50 personas, entre ellos: Bomberos de la Policía de San Juan, integrantes de cuerpos de Bomberos Voluntarios, personal de la Dirección de Protección Civil y agentes de la Secretaría de Estado de Ambiente.

El despliegue correspondiente fue realizado de inmediato, por la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, que activó recursos provinciales y nacionales para localizar la nave y asistir a sus ocupantes.

La aeronave, en la que viajaban siete personas, perdió contacto en una zona ubicada entre Valle Fértil, Jáchal y el límite con La Rioja, lo que dio inicio a un importante operativo de búsqueda.

La aeronave, en la que viajaban siete personas, perdió contacto en una zona ubicada entre Valle Fértil, Jáchal y el límite con La Rioja, lo que dio inicio a un importante operativo de búsqueda.

Durante las primeras horas posteriores al accidente no hubo información precisa sobre lo ocurrido. En un primer momento, las autoridades no podían determinar si se trataba de un aterrizaje de emergencia o de un siniestro aéreo.

Del operativo participan efectivos de la Policía de San Juan, Gendarmería Nacional, personal especializado y equipos de rescate, que trabajan de manera coordinada para llegar al lugar del impacto. Hasta el momento, se desconoce el paradero y el estado de las siete personas desaparecidas. Además, las autoridades mantienen un fuerte hermetismo mientras avanza la búsqueda y la investigación de las causas del accidente.

Las tareas se desarrollan en un escenario sumamente complicado, ya que el campo Caballo Anca comprende unas 64.000 hectáreas de terreno fiscal entre los departamentos Jáchal y Valle Fértil. Según trascendió, los rescatistas enfrentan el desafió de acercarse a pie haste el lugar donde cayó la nave, en una región prácticamente deshabitada y sin caminos transitables.

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