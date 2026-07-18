El tierno mensaje de Lisandro Martínez por el cumpleaños de Muriel López Benítez: "Seguí brillando" El defensor de la Selección argentina sorprendió a su pareja con una emotiva dedicatoria en redes sociales a pocas horas del partido decisivo frente a España por el Mundial 2026. Por Agregar C5N en









Lisandro Martínez le dedicó un mensaje cargado de amor a Muriel López Benítez. Instagram: /lisandromartinez

Mientras la Selección argentina concentra la atención de millones de hinchas en la antesala de la final del Mundial 2026 ante España, Lisandro "Licha" Martínez encontró un momento para celebrar una fecha muy especial. El defensor saludó públicamente a su pareja, Muriel López Benítez, quien cumplió años durante su estadía en Estados Unidos.

A través de su cuenta de Instagram, el futbolista compartió una serie de fotografías junto a la influencer y le dedicó un extenso mensaje de amor. "Hoy cumple años el amor de mi vida. Seguí brillando como lo hacés cada día, con esa luz tan pura y tan real que ilumina todo a tu alrededor", escribió.

El campeón del mundo también destacó las cualidades que más admira de Muriel. "Me enamoré de tu sonrisa, de tu energía, de tu sencillez, de tu amabilidad, de la paz que me das, de tu alegría, de tu amor, de tu carisma, de tu humildad, de tus besos, de tus abrazos y, sobre todo, de ese corazón inmenso que tenés. Gracias por elegirme, por acompañarme y por ser mi familia. Te amo con todo mi ser", expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lisandro Martinez (@lisandromartinez) La influencer no tardó en responder la publicación con otro emotivo mensaje dedicado al defensor argentino. "Mi amor, sabés cómo llegar a mi corazón siempre y te lo agradezco tanto. Qué privilegio pasar por esta vida y conectar tan profundamente con vos. Cada experiencia que vivimos juntos es transformadora. Gracias. Te amo infinitamente", manifestó.

La publicación recibió miles de reacciones y comentarios de afecto, entre ellos los de Thelma Fardín, Flor Torrente, Carola Reyna y el exfutbolista inglés Rio Ferdinand. El saludo llegó apenas unas horas antes de que Lisandro Martínez dispute con la Selección argentina la final del Mundial frente a España, en busca de una nueva consagración.