28 de julio de 2026 Inicio
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¿Tormentas y granizo? Alerta por el inminente arribo de una ciclogénesis en Buenos Aires

De cara al fin del mes de julio se empieza a consolidar un sistema de bajas presiones sobre gran parte de Argentina. Esto generará lluvias intensas tras una semana nubosa y estable en gran parte del Litoral y centro del país. ¿Cuándo vuelve el mal tiempo?

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Algunos modelos meteorológicos prevén que desmejoren las condiciones de cara al fin de semana. 

Algunos modelos meteorológicos prevén que desmejoren las condiciones de cara al fin de semana. 

Tras unas semanas con nubosidad, humedad y tiempo estable, se espera que en los próximos días arribe una ciclogénesis sobre Buenos Aires y el Litoral que generará tormentas fuertes y abundante caída de granizo. Algunos modelos meteorológicos prevén que el cambio de las condiciones meteorológicas se darán de cara a los últimos días del mes de julio y primeros de agosto.

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Buenos Aires amaneció cubierta de niebla y rige una alerta meteorológica amarilla por tormentas

Según informó Meteored, durante el viernes 31 "se estará desarrollando la etapa madura de la ciclogénesis, con la formación de un centro de bajas presiones en superficie al este de la provincia de Buenos Aires".

Este fenómeno aumentará de intensidad a medida que avance el fin de semana, tras una gran "circulación de aire del norte, inyectando humedad y elevando la inestabilidad de manera marcada".

Durante la semana gran parte del Litoral se encuentra bajo alerta meteorológica amarilla por tormentas, que estarán acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo, ráfagas intensas e importante actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Sin embargo, desde Meteored adelantaron que el momento más crítico se espera que se desarrolle "entre mediatarde y el comienzo de la madrugada del sábado 1 en el norte de Buenos Aires, Capital Federal y el sur del Litoral, con una fuerte inestabilización que promoverá la generalización e intensificación de estas tormentas, bajo un escenario muy propenso para la presencia de granizo de diversos tamaños en forma aislada".

Buenos Aires amaneció cubierta de niebla y rige una alerta meteorológica amarilla por tormentas

Buenos Aires amaneció con densos bancos de nieblas en las principales rutas y autopistas, se espera una jornada con mucha humedad y fresco, pero sin viento. En paralelo el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas, ráfagas fuertes y nevadas para varias provincias de Argentina.

Varios bancos de niebla y neblina se reportaron en las rutas 3, 226, 12, 14, los ramales Pilar y Campana de Panamericana, y principales accesos a la Ciudad. Este fenómeno también afectó al tren Belgrano Sur, donde los ramales de Catán y Marinos circulan con demoras cerca de las 7:30 de la mañana.

"Visibilidad reducida, este fenómeno que afecta la conducción principalmente en la autopista Riccheri, con un campo visual de 300 metros. Mantener luces bajas encendidas, nunca poner las luces altas, luces antiniebla si el vehículo las tiene. Baja visibilidad sobre los ramales Pilar y Campana de la Panamericana", informó el periodista del tránsito Cristian Romero por la pantalla de C5N.

Alerta meteorológica amarilla por viento, nevadas y tormentas

Las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba y La Pampa están bajo alerta por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo, ráfagas intensas e importante actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Mientras que las zonas cordilleranas de Jujuy, Salta, La Rioja y San Juan serán afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad.

Por último rige una alerta por nevadas persistentes para la zona cordillerana de San Juan, Mendoza, Neuquén y Río Negro. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 40 centímetros en zonas cordilleranas, y entre 10 y 30 centímetros en zonas bajas, pudiendo ser superados en forma puntual. Por momentos, la precipitación podría presentarse en forma de lluvia.

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