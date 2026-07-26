"Quiero dejar mi legado en el fútbol": el emotivo discurso de Lisandro Martínez en Gualeguay

El defensor fue declarado ciudadano ilustre y, junto a cientos de vecinos en la Costanera, destacó los logros de la Selección argentina. "Hoy lo único que quiero es dejar mi legado en el fútbol", consideró el jugador.

Miles de entrerrianos se reunieron en Gualeguay este domingo para reconocer a Lisandro Martínez como ciudadano ilustre en un acto organizado por la municipalidad. En su discurso, el defensor resaltó los logros de la Selección argentina, subcampeona del mundo, y repasó su carrera futbolística .

"Lo que me destacó en su momento fue mi mentalidad y tener a mi familia al lado. Hoy lo único que quiero es dejar mi legado en el fútbol ", definió el oriundo de Gualeguay ante sus vecinos, les agradeció por ir al acto y afirmó que está "orgulloso" de representar a la ciudad entrerriana.

Martínez sostuvo: "Desde que empecé a jugar acá en 2021 fuimos campeones; ahora lamentablemente no lo pudimos conseguir de nuevo, pero creo que conseguimos muchas cosas que... ". Interrumpió la frase visiblemente emocionado y el público llenó el silencio con vítores y gritos de "¡Vamos, Licha!".

Otro momento marcado por los gritos de la gente fue cuando reinó el canto "el que no salta / es un inglés" que vibró en todo el predio hasta llegar al futbolista que también se puso a saltar sobre el escenario.

El futbolista eligió Gualeguay para descansar tras el Mundial y se alojó en una estancia cercana a la localidad, donde mantuvo un perfil reservado y se concentró en su recuperación física, dado que terminó la final con una lesión muscular. En los próximos días se sumará al plantel del Manchester United .

Qué dijo sobre Lionel Messi y el resto de la Selección argentina

El defensor respondió qué significa compartir le vestuario con Lionel Messi, el capitán de la Selección argentina, y describió: "Tiene una sencillez que lo caracteriza y que te hace quererlo más allá de todo lo que es. Para mí no es solo el mejor del fútbol, sino de todos los deportes".

Martínez también compartió que la cotidianidad del equipo se construyó a través de "jugar al truco, compartir mates y charlas" y describió la relación entre todos como "un lindo vínculo".

Al ser consultado sobre si lo dejaba ganar a Messi en las cartas, Licha sentenció: "Ni chance. La verdad es que yo quiero ganarle, pero es increíble: le gana a todo, no pierde a nada".