Gran Hermano: Yanina Zilli atendió el teléfono rojo y dos participantes resultaron perjudicados El reality de convivencia sumó un nuevo giro táctico que modificó los planes del grupo de cara a la votación del miércoles. Agregar C5N en









El llamado terminó perjudicando a dos participantes.

Una nueva emisión de Gran Hermano: Generación Dorada desató la tensión entre los concursantes tras el regreso del clásico teléfono rojo. Yanina Zilli fue la más veloz en responder al llamado y se convirtió en la protagonista de una jugada decisiva con fuerte impacto en la estrategia de la casa. Su rápida reacción alteró por completo la dinámica de convivencia y encendió las alarmas entre sus compañeros.

Redes sociales Instantes después, Santiago del Moro sorprendió a los hermanitos al detallar el alcance de la prueba. “Quien atiende el teléfono dorado no podrá nominar mañana“, anunció el conductor, dejando a la participante sin la posibilidad de emitir sus votos en la siguiente instancia de votación. La noticia cayó como un balde de agua fría y desarticuló las alianzas previas que se venían gestando.

Sin embargo, el juego incluyó una vuelta de tuerca. “Vas a elegir a alguien para que tampoco nomine mañana“, dio a conocer Del Moro. Frente a esa oportunidad, Zilli no dudó demasiado y apuntó directo contra una de sus compañeras: "Vamos por la señora... Selva“. La elección tomó por sorpresa a varios integrantes de la casa que no esperaban un movimiento tan frontal.

Consultada sobre las razones de su jugada, la jugadora argumentó que se basó en una percepción sobre el juego de Selva Pérez: ”No sé, por intuición. Intuyo que mi juego no le gusta, que no vino a apoyarme. Intuyo que afuera no le gustó. Simplemente por eso“, sentenció para cerrar una decisión que dejó a ambas fuera de la gala de nominación. De este modo, la placa final quedará en manos de un grupo reducido de participantes.

Quién fue el último eliminado en Gran Hermano La noche del lunes 27 de julio sacudió la casa de Gran Hermano Generación Dorada con una nueva gala de expulsión. Tras una votación del público en placa negativa que comenzó con 5 nominados, el veredicto popular definió un mano a mano sumamente polarizado. Finalmente, Santiago del Moro anunció la salida del participante que debió abandonar el juego de manera definitiva.

Sebastián Cola abandonó la casa por decisión del público en la 23° gala de eliminación. Redes sociales Sebastián Almeida, conocido popularmente dentro del reality como Cola, se convirtió en el último eliminado de la competencia tras perder el duelo definitivo contra Alejandra Majluf. El artista, que completó una estadía de 69 días en el certamen, recibió un contundente 77,2 por ciento de los votos en contra por parte de los espectadores, mientras que su rival aseguró su continuidad al concentrar el porcentaje restante. La despedida estuvo cargada de momentos emotivos y dejó en evidencia las tensiones internas, ya que Charlotte Caniggia fue la única participante que se paró detrás de él para manifestarle su apoyo público antes de conocerse el resultado. Al momento de cruzar la puerta de salida, Cola saludó afectuosamente a sus compañeros con un mensaje centrado en disfrutar del juego y el arte, cerrando una gala que también incluyó la salida de la exconcursante Romina Uhrig, quien se encontraba de visita en la casa.