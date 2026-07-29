El comunicado de Nicolás Cabré a días de la muerte de su hermano: "Agradezco la comprensión" El actor explicó cómo continuará su compromiso teatral en medio de un momento personal muy delicado. Agregar C5N en









El actor decidió comunicar de manera pública los cambios en la agenda. Redes sociales

Nicolás Cabré volvió a comunicarse con sus seguidores a través de redes sociales, días después de confirmar el fallecimiento de su hermano Duilio, para informar cómo continuará la programación de la obra que protagoniza en Buenos Aires. El actor decidió comunicar de manera pública los cambios en la agenda de funciones debido al difícil momento personal que atraviesa tras la pérdida.

"Esta semana, por motivos personales de público conocimiento, vamos a hacer únicamente las funciones del viernes y sábado, para poder despedirnos de esta temporada en Buenos Aires", comunicó, refiriéndose a la obra Ni media palabra, que sufrirá modificaciones en su cronograma habitual durante estos días.

El actor también buscó dar tranquilidad a quienes ya habían adquirido entradas para las funciones que resultaron afectadas por estos cambios, adelantando que próximamente se brindará información detallada al respecto: "Más adelante les vamos a pasar información sobre las opciones y de qué pueden hacer aquellos que ya tenían sus entradas". Hay que recordar que la función correspondiente al domingo 26 de julio ya había sido suspendida previamente.

El anuncio se dio apenas 48 horas después de que confirmara públicamente la muerte de su hermano Duilio, a quien había despedido con un emotivo mensaje en sus redes sociales, acompañado de una fotografía en la que ambos aparecían sonriendo juntos.

Redes sociales El comunicado de Nicolás Cabré En el cierre de su publicación sobre los cambios en la obra, Nicolás Cabré se tomó un momento para dirigirse directamente a su público y pedir disculpas por los inconvenientes que pudiera generar la reprogramación de las funciones. El actor incluyó en ese mensaje un agradecimiento hacia quienes lo acompañaron durante este difícil momento personal.

"Pido disculpas si esta modificación genera algún inconveniente y agradezco de corazón la comprensión y el cariño de siempre", concluyó Cabré en su mensaje, cerrando así su comunicado con un tono de gratitud hacia sus seguidores. Redes sociales Esta publicación se suma al mensaje de despedida que el actor había compartido apenas dos días antes, en el que expresó el profundo dolor por la pérdida de su hermano: "Duilito, me parece increíble estar escribiendo esto, pero acá estoy, y con todo el dolor del mundo voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años".