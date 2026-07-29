El comunicado de La Joaqui para explicar la verdad detrás de la separación con Luck Ra La artista confirmó el fin de su relación mediante un mensaje. Su repuesta sobre "conflictos personales", "caminos diferentes" y la "privacidad". Agregar C5N en









La cantante compartió un mensaje para explicar cómo fue el final de su relación con el artista.

La confirmación de la separación entre La Joaqui y Luck Ra puso fin a varios días de rumores y especulaciones que circulaban en redes sociales y programas de espectáculos. Lejos de alimentar versiones cruzadas o polémicas, ambos artistas eligieron difundir un comunicado oficial prácticamente idéntico en sus cuentas personales, con el objetivo de explicar los motivos de la decisión y pedir respeto en un momento especialmente delicado para sus vidas personales.

La publicación rápidamente se volvió tendencia y generó miles de reacciones entre sus seguidores, quienes durante meses habían acompañado públicamente la relación de dos de las figuras más populares de la música argentina. En el mensaje difundido, tanto La Joaqui como Luck Ra dejaron en claro que la ruptura no estuvo motivada por infidelidades, conflictos familiares ni una pérdida del cariño que sienten el uno por el otro.

Por el contrario, ambos buscaron desactivar las múltiples teorías que comenzaron a circular luego de que algunos seguidores detectaran señales de distanciamiento entre ambos artistas. También reforzaron la intención de ambos de cerrar el capítulo sentimental sin conflictos públicos y preservando el respeto mutuo que construyeron durante el tiempo que compartieron.

El comunicado que publicó Joaqui para confirmar su separación de Luck Ra Instagram @lajoaqui El comunicado de La Joaqui que confirmó la separación con Luck Ra El texto publicado por ambos artistas fue elaborado con un tono sereno y profundamente reflexivo. Desde las primeras líneas dejaron en evidencia que la decisión fue consensuada y que ninguno de los dos busca responsabilizar al otro por el final del vínculo. En ese sentido, remarcaron que el comunicado nació para "evitar especulaciones erradas sobre los porqués" de la separación, una expresión que apunta directamente a las múltiples versiones que comenzaron a instalarse en redes sociales y distintos medios antes de que existiera una confirmación oficial.

Uno de los testimonios más importantes del comunicado fue la frase en la que ambos aseguraron que la ruptura fue aceptada con "respeto, entendimiento, cariño y sobre todo agradecimiento". Esa declaración refleja que la relación concluyó en buenos términos y que el afecto construido durante este tiempo continúa vigente, aunque ambos hayan decidido emprender caminos diferentes.

Además de explicar las razones del final de la relación, los cantantes realizaron un pedido concreto tanto a sus seguidores como a los medios de comunicación. En el texto solicitaron "piedad mediática" para poder atravesar el duelo con la mayor tranquilidad posible, al tiempo que reclamaron respeto por su privacidad mientras continúan enfocados en sus respectivos proyectos personales y profesionales. El mensaje también incluyó un agradecimiento a quienes acompañaron la historia de amor desde el comienzo, reconociendo el cariño recibido durante toda la relación. El cierre del comunicado fue el fragmento que más impacto generó entre los fanáticos. "Por todo lo compartido durante este tiempo nos soltamos con el mismo amor que nos vimos llegar", escribieron ambos artistas, sintetizando el espíritu de una despedida sin enfrentamientos ni reproches públicos.