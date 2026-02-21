Conmoción en Entre Ríos: hallaron los cuerpos de Kiara y su madre tras el trágico temporal Ambas desaparecieron después de que las intensas precipitaciones provocaran la crecida repentina del arroyo Colorado; la fuerza del agua destruyó su vivienda por completo y las arrastró. Los equipos de rescate las buscaron durante tres días. Por + Seguir en







Patricia Mena y Kiara Barrios eran madre e hija y fueron encontradas sin vida tras la crecida del arroyo que derribó su vivienda. Elonce

La Policía de Entre Ríos localizó este sábado el cuerpo sin vida de Kiara Barrios, la niña de 10 años que permanecía desaparecida desde el temporal del jueves pasado. El hallazgo ocurrió alrededor de las 10 de la mañana en la zona del Thompson, cerca de la desembocadura del arroyo Colorado. Horas después de la tormenta, los rescatistas habían hallado los restos de su madre, Patricia Mena.

El fatal episodio tuvo lugar en el sector de calle Blas Parera, entre Brown y Churruarín. En ese sitio, más de 120 milímetros de lluvia en pocas horas causaron el desborde del cauce. El fenómeno derribó la estructura del hogar familiar y sorprendió a las víctimas en plena madrugada.

Más de 200 personas, entre efectivos policiales, bomberos y voluntarios, participaron en los operativos de rastrillaje. Según detalló el diario El Litoral, la búsqueda incluyó el uso de drones, embarcaciones y perros entrenados. Equipos especializados de Córdoba y Santa Fe también colaboraron en las tareas de rescate.

El jefe de la fuerza provincial, Claudio González, afirmó que trabajaron "con todos los recursos disponibles, por agua, por tierra y por aire". El despliegue no tuvo interrupciones durante las jornadas previas. Los efectivos encontraron muebles y restos de la casa a lo largo de todo el recorrido del agua.

Encontraron los cuerpos de Kiara Barrios y Patricia Mena El rastrillaje, que se intensificó en las últimas horas, permitió encontrar el cuerpo de Kiara. diariodebatepregon.com Lucas García, coordinador de Protección Civil, destacó el aporte de los rescatistas, que cuentan con una "experiencia clave en este tipo de situaciones". Los vecinos del barrio relataron que vivieron momentos de desesperación durante el temporal que derivó en la fatal correntada. La comunidad paranaense manifestó una profunda conmoción por el desenlace del dramático episodio.

"Estamos realmente destrozados": la tristeza de los familiares La familia de la pequeña expresó su desconsuelo ante la confirmación de su muerte, este sábado por la mañana. Carolina, tía de la menor, habló con el medio Elonce y manifestó: "Como verán, estamos realmente destrozados. Tenemos que ser fuertes por ellos y por mi papá, que tiene una discapacidad". Los allegados agradecieron el apoyo de los habitantes de la zona y el trabajo de la Policía durante la búsqueda. "No hay palabras para tanto dolor", repitieron los familiares presentes en el lugar. Para despedir a Kiara, se realizó una misa con velas a la que asistieron vecinos, allegados a la familia y personas que siguieron el caso desde su inicio.