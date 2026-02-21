El nuevo presidente de Perú irá a juicio acusado de robarle fondos al Colegio de Abogados

José María Balcázar está imputado en 13 carpetas fiscales, que van desde presuntos delitos de abuso de autoridad hasta intercambio de favores con exfiscales de la nación.

El nuevo Presidente de Perú, José María Balcázar, será sometido a juicio el próximo 16 de junio, acusado de haber desviado fondos a su favor durante su gestión como decano del Colegio de Abogados de la región costera de Lambayeque. Además, el mandatario provisorio, que fue designado esta semana por el Congreso, tiene otras doce causas en su contra.

A Balcázar, de 83 años, se lo acusa de haber desviado fondos del Colegio de Abogados al transferir diferentes pagos de los agremiados a su propia cuenta bancaria personal. " Existen saldos de dinero que, al menos en la pericia contable oficial, no se ha justificado su destino", sostuvo la Fiscalía peruana en su acusación contra el nuevo presidente, que fue designado el pasado miércoles por el Parlamento.

Según el informe pericial de la causa en su contra, Balcázar depositó 110 mil soles (u$s32 mil) en 2019 y otro medio millón de soles (u$s148 mil) en 2020 en su propia cuenta bancaria, que luego fue cerrada en el año 2021.

Por esta acusación en su contra, el Colegio de Abogados de Chiclayo se opuso a su designación para ocupar el cargo de presidente hasta las próximas elecciones de abril. "En una sociedad que exige convivencia dentro del marco de los valores, principios e integridad, rechazamos de manera categórica que se elija a alguien que ha causado y continúa causando, con su inconducta, un grave perjuicio a su propio colegio profesional", aseguraron.

De esta manera, Balcázar deberá presentarse al juicio el próximo 16 de junio. Se espera que para ese entonces ya haya abandonado el mandato presidencial y que el cargo se encuentre bajo la responsabilidad del próximo mandatario electo en los comicios.

Además, Balcázar está imputado en otras doce causas judiciales que van desde presuntos delitos por abuso de autoridad hasta intercambio de favores con exfiscales de la nación. En 2011, el actual presidente provisorio de Perú fue expulsado del Poder Judicial por "no cumplir con los estándares" para seguir desempeñándose como juez superior.

Destituciones, suicidios y denuncias: historia de la crisis presidencial de Perú desde la caída de Alberto Fujimori

Perú sumó este martes un nuevo capítulo en su crisis política presidencial con la destitución del mandatario José Jerí, a cuatro meses de haber asumido. Pero esto no es algo excepcional a lo largo de su historia: desde la caída de Alberto Fujimori el 21 de noviembre del 2000, casi ningún jefe de Estado pudo finalizar su mandato sin escándalos o causas judiciales.

Los últimos 26 años de la política incaica estuvieron atravesados por dos interinatos de transición, cuatro destituciones por parte del Parlamento peruano, dos renuncias presidenciales, tres condenados y un suicidio en medio de investigación. En contrapartida, el titular del Banco Central, Julio Velarde, se mantiene en el cargo desde 2006.

José Jerí formaba parte del partido derechista Somos Perú y había asumido el poder de forma interina el pasado 10 de octubre, cuando el Congreso destituyó a la otrora presidenta encargada del Gobierno, Dina Boluarte, mismo tipo de remoción que había terminado con la gestión de Pedro Castillo en diciembre de 2022. Jerí fue cuestionado por sus vínculos con empresas chinas favorecidas en licitaciones de obras públicas y por no poder contener la crisis de inseguridad.

Yendo a la historia, la situación de los presidentes peruanos desde el año 2000 es inédita: casi todos estuvieron atravesados por una situación de prisión o enfrentaron procesos judiciales por corrupción.