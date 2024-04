nominados GH11.jpg

Pero, en la convivencia, ambas hermanitas parece no se llevan bien, es que, cuando Romero ingresó a la casa más famosa del mundo, saludó a todos los participantes, pero ignoró a Furia. Ese detalle no pasó desapercibido por la propia entrenadora y por sus seguidores.

En las redes sociales, los furiosos atacaron a la exparticipante del Bailando y ahora, fue la propia tatuada quien apuntó contra “la nueva” y se lo expuso a Emma: “Entra, no me mira y no me saluda. Ni me mira a los ojos. Saludó a todos y no me saludó”.

Mientras el resto estaba adentro asistiendo a Romero, Furia hablaba con el cordobés en el patio y disparó enojada: “¿Por qué traen a estos ex Gran Hermano? ¿Para qué traen a esta chica que no entiende nada?”.

Furia besó a Coti y hay duda: ¿hay tregua o fue el beso de la muerte?

Pese al malestar de Juliana Scaglione por el desprecio que siente por parte de Coti Romero, en medio de la gala de nominaciones, Furia tuvo un gesto que llamó atención a propios y extraños, pero que también genera dudas de cómo repercutirá en el juego.

Cuando todos los participantes estaban sentados en el sillón, Furia se levantó y fue directo hacia la punta donde estaba la correntina y sin dudar le dio un pico. Teniendo en cuenta que ambas quedaron nominadas y hay un notable distanciamiento entre ellas, el gesto de la tatuada ¿fue para hacer las paces o el beso de despedida de la competencia?