El inesperado nuevo líder semanal en Gran Hermano 2023 tras el ingreso de los 9 familiares

En esta semana, con motivo de la visita de los seres queridos, la prueba de líder la realizaron estos últimos y Facundo consiguió imponerse ante Sol, la amiga de Florencia . Así, tendrá los mismos beneficios que un jugador normal , lo que quiere decir que tanto Martín como él tendrán inmunidad y deberá intercambiar a un nominado por uno que no lo esté.

Además, el miércoles van a nominar los 18 participantes, pero solo podrán darle votos a los visitantes y sin saber que ellos lo harán en negativo y el público en positivo, por lo que se irá el menos querido de la próxima placa de Gran Hermano 2023. Y esto no es lo único, sino que el ser querido que se vaya el domingo se va a llevar al participante de la mano, lo que quiere decir que será una eliminación "doble".

Embed dios facu arrasando en la prueba del líder haciéndole honor a martin :) #GranHermano pic.twitter.com/2ISO64ECGm — kat (@katkatocean) May 14, 2024

Por otro lado, es importante remarcar que Juliana "Furia" Scaglione no está en placa esta semana, ya que la jugadora sería su amiga y se deberá votar para definir si estará nominada o no. Regresando a la prueba de líder, los seres queridos decidieron no contarles la verdad directamente y el Chino se mostró muy feliz tras enterarse de la noticia.

Embed Les vacilan un poquito paro acaban diciéndoles que Facu es el líder de la semana.#GranHermano #GranHermanoAr #GranFuria pic.twitter.com/UVy9u1VLOl — ω (@Nieves__AT) May 14, 2024

Telefe quiere una edición de Gran Hermano en 2025: cuándo empezaría

El canal Telefe estaría en conversaciones avanzadas para que Gran Hermano tenga una nueva edición en 2025, algo que sorprendió a los televidentes teniendo en cuenta lo que había dicho Laura Ubfal.