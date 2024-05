El secreto que reveló Ángel de Brito sobre Furia y la producción de Gran Hermano

Juliana "Furia" Scaglione es uno de los personajes más populares dentro de la casa de Gran Hermano , ya sea por su polémica forma de relacionarse o la imagen que da al exterior. Ángel de Brito no dudó en cuestionar al personaje, revelar un dato esencial sobre su permanencia en la casa y la producción del programa.

A pesar de que en los últimos días el Big Brother sancionó a Furia, tras tener una fuerte pelea con Mauro D'Alessio, por lo que permanecerá nominada de forma indefinida. Aunque esto no generó que el afuera decidiera sacarla del reality, para Ángel de Brito existe otro motivo que estaría relacionado con la producción.

Debido a esto, pareciera ser que la popularidad de Furia fuera de la casa está en picada. Aunque, en la última gala de eliminación logró salvarse de ser eliminada y tuvo que despedir a Mauro.

Gran Hermano 2023 placa final Juliana Furia y Mauro Captura Telefe

¿Qué opinó Ángel de Brito sobre Furia?

El conductor de LAM, presentó un informe donde analizan la situación de Furia dentro de la casa. Después de su pelea con Mauro y en medio de la polémica que envuelve a este ciclo televisivo. “La casa enfrenta uno de los momentos más difíciles por los reiterados episodios violencia y todos tienen un común denominador: Furia”, expresaron en el clip.

Ante esta situación Ángel de Brito expresó: "Creo que va a llegar a la final, la van a arrastrar hasta la final como puedan". En redes sociales también fomentan una teoría sobre que la producción ayuda a Juliana Scaglione, mediante cortes en la transmisión en vivo, llamadas al confesionario y conversaciones que "ayudarían" a los participantes a mejorar su juego.

Analía, la madre de Mauro en diálogo con LAM expresó que "me retire por que la producción privilegio a Furia por sobre Mauro". También añadió que "me sentí orgullosa de Mauro cuando furia era agresivo con él. Mi hijo no es ningún banana". También apuntó a la participante ya que "si esto fuese al revés mi hijo ya hubiese estado afuera".