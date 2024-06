“Hola a todos del Uruguay y Argentina. Les pido que hoy voten a Darío al 9009 así mi sobrino Bauti llega a la final. Muchos éxitos”, se lo escucha pedir en claro apoyo al músico.

Embed Gustavo Zerbino, tío de Bauti y Sobreviviente de la tragedia de Los Andes te dice que votes

DARIO AL 9009

VOTO DARIO AL 7020 pic.twitter.com/xVm7a2yaqU — Baunissegh (@baunissegh12) June 30, 2024

En esta oportunidad, el nacido en Montevideo quedó en placa luego de atender el teléfono rojo que lo dejaba directamente nominado o tenía la oportunidad de mandar a placa a un compañero. Sin embargo, Mascia afrontó las consecuencias y decidió quedarse con la decisión del juego.

Este domingo, será la última gala de eliminación negativa ya que el próximo domingo 7 de julio será la gran final. De esta manera, Bautista junto a Darío Martínez Corti y Emmanuel Vich son quienes podrían quedarse afuera del reality a una semana de finalizar el ciclo televisivo.

Bautista, Darío y Emmanuel Gran Hermano 2023 Captura Telefe

La relación de Bautista con Gustavo Zerbino, sobreviviente de la tragedia de Los Andes

Bautista Mascia se animó a revelar dentro de la casa que es sobrino de Gustavo Zerbino, uno de los sobrevivientes de la tragedia de Los Andes.

"Gustavo no es mi tío de sangre, se casó con la hermana de mi mamá, es el padre de mis primos. Él tenía 18 años, estaba estudiando medicina y cayó él en el rol de médico, ¡con 1 año de medicina! Después estudió algo de farmacéutica, pero se dedicaron a lo de las charlas motivacionales”, explicó el uruguayo la relación que lo vincula con Zerbino y recordó el rol que tuvo uno de los 16 sobrevivientes de la tragedia.

En ese sentido relató: “Se quedaron sin comida y dijeron 'tenemos dos opciones: o nos morimos o usamos el cuerpo de nuestros amigos'. Lo interpretaron que es como lo que les dejaron para que ellos sobrevivieran. Uno tuvo los huevos de ser el primero y después ya está”.

En cuanto a cómo los encontraron, Mascia señaló: “Lo de Canessa y Parrado fue heroico. Parrado dijo 'bueno, si me muero, me muero, no me voy a quedar acá'. La peli salía el 20 de diciembre, unas ganas de verla”.