Gran Hermano: Bautista contó la impactante historia de su tío Gustavo Zerbino en el accidente de Los Andes

En cuanto a cómo los encontraron, Mascia señaló: "Lo de Canessa y Parrado fue heroico. Parrado dijo 'bueno, si me muero, me muero, no me voy a quedar acá'. La peli salía el 20 de diciembre, unas ganas de verla". Vale recordar que Gran Hermano 2023 empezó el 11 de diciembre, por lo que ninguno de los que están en la casa la pudo ver.

La sociedad de la nieve La Sociedad de la Nieve se llevó todos los elogios del público. Redes sociales

Luego, ingresando en los detalles sobre su vínculo con Zerbino, explicó: "Gustavo no es mi tío de sangre, se casó con la hermana de mi mamá, es el padre de mis primos. Él tenía 18 años, estaba estudiando medicina y cayó él en el rol de médico, ¡con 1 año de medicina! Después estudió algo de farmacéutica, pero se dedicaron a lo de las charlas motivacionales". Así, recordó el rol que tuvo uno de los 16 sobrevivientes de la tragedia.

Por otro lado, contó la razón detrás del acto heroico: "La última persona que muere es Numa, y mi tío decía que se muere de nada en particular, se estaban desvaneciendo. Entonces Canessa y Parrado que venían cuidándose para agarrar fuerzas y salir, cuando muere Numa dicen 'muchachos arranquen porque nos vamos a empezar a ir'". El caso de Turcatti llenó de emoción a todos, ya que fue el relator de La Sociedad de la Nieve en modo de homenaje.

Para finalizar, el participante de Gran Hermano 2023 le dio aún más valor al relato de Netflix: "La historia oficial es un libro que se llama La Sociedad de la Nieve y entre los 16 llegaron a una historia que es esa. Era una sociedad, cada uno tenía una tarea".

