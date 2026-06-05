Se supo cómo fueron las últimas horas del Indio Solari en su casa de Parque Leloir

Tras el repentino deceso por del exlíder de los Redonditos de Ricota, trascendieron los detalles de cómo fueron sus últimos momentos con vida.

La muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari , acontecido este viernes en su residencia de Parque Leloir , impactó a la escena musical argentina. La inesperada partida de una de las máximas figuras del rock local deja un vacío imborrable y mantiene en vilo a millones de seguidores que todavía no asimilan la triste noticia. Recientemente, trascendieron los detalles de lo que realizó el emblemático exvocalista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota previo a descompensarse.

De acuerdo con lo expresado por el cronista Rodrigo Alegre, el cantante transitó las horas de la madrugada acompañado por su familia, cenó, luego ingresó a la pileta de su propiedad y tras salir del agua, sufrió una descompensación fatal. El entorno médico que acudió de urgencia al domicilio intentó realizar maniobras de reanimación, pero lamentablemente no se pudo revertir el cuadro crítico del artista.

En consonancia con los datos aportados por Alegre, el Indio gozó de una velada calma junto a sus familiares antes de experimentar el cuadro que provocó su fallecimiento. Los primeros reportes indican que el encuentro transcurrió en un clima de total normalidad y afecto dentro de la intimidad de su hogar. Al percatarse del escenario, sus familiares requirieron asistencia médica de emergencia mediante una llamada al 911.

En el sitio tomaron cartas el cuerpo médico y agentes de seguridad, al tiempo que la Fiscalía N° 2 de Ituzaingó tomó intervención para llevar adelante las actuaciones correspondientes. Varios seguidores empezaron a acercarse a la propiedad para manifestar su dolor y rendir homenaje a quien fue una de las expresiones más emblemáticas del rock argentino en las últimas décadas.

La partida del artista desencadenó una marea de mensajes de adiós en las redes sociales, donde miles de usuarios recordaron canciones, conciertos y momentos que marcaron sus vidas. Las muestras de afecto en las redes dedicados a su memoria convirtieron el nombre del legendario cantante en la principal tendencia global a los pocos minutos de conocerse la noticia, reflejando el impacto de su legado.

La lucha del Indio Solari contra el Parkinson

El Indio venía batallando desde hacía más de diez años contra el mal de Parkinson, una afección neurodegenerativa que evoluciona de manera silenciosa y constante. Durante un extenso período, la pérdida de neuronas encargadas de generar dopamina avanza sin exhibir síntomas claros como las contracciones involuntarias o la rigidez en los músculos. Se trata de un proceso lento pero irreversible que afecta el sistema motor de forma progresiva.

El rumor comenzó como una especulación silenciosa, casi un secreto a voces dentro del movimiento del rock argentino, Carlos “Indio” Solari evitó denominar el cuadro de salud que lo afectaba. “Tengo una enfermedad malvada que hay que tener en cuenta“, manifestó en un reportaje de 2015 con Mario Pergolini. ”No es cáncer ni HIV“, especificó por la radio Vorterix.

Indio Solari

En marzo de 2016 le otorgó una denominación. “Veo que en Internet está circulando con mucha fuerza la versión de que estoy muy enfermo y es verdad”, exclamó durante una presentación en Tandil, frente a 150.000 espectadores. El Indio se plantó ante su audiencia y sin vueltas detalló: “Mister Parkinson me está pisando los talones, pero acá estoy, hace rato que eso pasa, pero les aseguro que no me voy a bajar tan fácil de un escenario”.

Al mismo tiempo, admitía sus propios límites: ya se le imposibilitaba trasladarse a Londres, así como conservar “su mejor versión” en el plano físico. La salida de escena fue paulatina. En 2017, tras el show en Olavarría, el Indio dejó los recitales en vivo. En 2020, reconoció que resultaba poco factible retornar a tocar en vivo. “El Parkinson es muy molesto, muy doloroso”, le confió al periodista Marcelo Figueras.