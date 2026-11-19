Un reconocido personaje de largometrajes regresará a la pantalla grande, con un elenco renovado y una historia que promete.

Jason Voorhees regresa a los cines después de 18 años de ausencia . La emblemática saga de terror Viernes 13 tendrá una nueva película titulada Jason, que llegará a las salas de todo el mundo en 2027, con una historia renovada y el regreso de uno de sus directores históricos.

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La decimotercera entrega de Viernes 13 ya tiene fecha de estreno confirmada: viernes 13 de agosto de 2027 . El anuncio oficial se conoció el miércoles 18 de noviembre de 2026, cuando los productores también comunicaron la finalización del rodaje.

La dirección estará a cargo de Steve Miner, responsable de Viernes 13: Parte II (1981) y Viernes 13: Parte III (1982) . El cineasta fue quien introdujo la famosa máscara de hockey de Jason, convertida en uno de los símbolos más reconocibles del cine de terror.

"No tenía idea de que se convertiría en uno de los símbolos más icónicos del cine de terror. Estoy encantado de regresar y continuar con este legado" , expresó Steve Miner, al recordar la creación de la imagen del asesino que marcó a generaciones de espectadores.

El protagonista será Schuyler White , quien volverá a interpretar a Jason Voorhees tras participar en el cortometraje Sweet Revenge (2025) . Junto a él estará Natalie Alyn Lind , encargada de interpretar a Lauren, la nueva superviviente principal de una franquicia cuya última película cinematográfica se estrenó en 2009.

Jason Voorhees en Viernes 13.

¿De qué tratará la nueva película de Viernes 13?

La nueva película Jason presentará una historia independiente de las entregas anteriores, aunque conservará la esencia de Viernes 13. Hasta este jueves 19 de noviembre de 2026, los productores no difundieron una sinopsis oficial completa de la trama.

La propuesta buscará recuperar los elementos clásicos del cine slasher: un asesino aparentemente imparable, persecuciones, muertes violentas y efectos especiales prácticos. Además, incluirá referencias a las películas anteriores para atraer a los seguidores históricos de la franquicia.

Robbie Barsamian, vicepresidente ejecutivo de Horror Inc. y productor de la película, destacó la independencia del proyecto: "Financiar y producir esta película de manera independiente nos permitió tener un control creativo completo", explicó durante la presentación oficial.

Sobre el nuevo protagonista, Barsamian anticipó: "Este será el Jason más intimidante que jamás se haya visto en pantalla". El productor destacó la preparación física de Schuyler White, quien aumentó su musculatura para interpretar al temible asesino de la máscara de hockey. Bloody Disgusting

El elenco también contará con Matt Cornett, Lilia Buckingham, John Owen Lowe, Summer Madison, Selena Turner, Matthew Keoni Sato, Brook Sill, Guillermo Díaz, Johnell Young, Sencere Messiah Brown y Bryan Gael Guzman. El guión está a cargo de David Fliegel, con producción de Horror Inc. y CatchLight Studios.

La franquicia comenzó en 1980 y convirtió a Jason Voorhees en una figura emblemática del terror mundial. Con su estreno previsto para el 13 de agosto de 2027, la nueva película buscará recuperar el impacto de Viernes 13 y conquistar a una nueva generación de espectadores.