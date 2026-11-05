5 de noviembre de 2026 Inicio
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Primer comunicado de la familia de Jesús de Miguel: "Necesitamos vivir este duelo en la tranquilidad"

Los allegados del futbolista del Tenerife agradecieron las muestras de cariño recibidas tras su fallecimiento y pidieron respeto por su intimidad en medio del dolor.

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Jesus de Miguel falleció tras el fuerte traumatismo.

Jesus de Miguel falleció tras el fuerte traumatismo.

La familia de Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife fallecido a los 30 años, difundió este jueves su primer comunicado tras la tragedia que conmocionó al fútbol español. A través de Manuel Hernández, representante del jugador, sus familiares agradecieron las muestras de afecto y solicitaron respeto por su intimidad.

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"No tenemos palabras suficientes para agradecer cada mensaje, cada llamada y cada gesto de afecto que nos está llegando", expresaron sus allegados, quienes destacaron el acompañamiento de compañeros, amigos, aficionados y clubes después de la muerte del delantero, ocurrida el martes 3 de noviembre.

En uno de los fragmentos más emotivos del comunicado, la familia manifestó: "Sentir tanto cariño hacia Jesús y comprobar la huella que ha dejado en tantas personas es algo que siempre llevaremos con nosotros". El mensaje refleja el impacto que provocó el fallecimiento del jugador del Tenerife.

El delantero madrileño del CD Tenerife tenía 30 años.

El delantero madrileño del CD Tenerife tenía 30 años.

Sin embargo, los familiares también realizaron un pedido contundente: "Pedimos desde el máximo respeto que se preserve nuestra intimidad y la de todas las personas que nos están acompañando en estos momentos. Necesitamos vivir este duelo en la tranquilidad que esta situación requiere".

Finalmente, la familia despidió al futbolista con palabras conmovedoras: "Jesús deja un vacío imposible de llenar, pero también un recuerdo inmenso en todos los que hemos tenido la suerte de compartir nuestra vida con él". Además, agradeció a quienes continúan acompañándolos durante el duelo.

De qué murió Jesús de Miguel, el futbolista de Tenerife que chocó con Jesús Owono

Jesús de Miguel murió a causa de las graves consecuencias de un traumatismo torácico accidental, según los primeros resultados de la autopsia preliminar conocidos este jueves 5 de noviembre. El delantero del CD Tenerife, de 30 años, sufrió un fuerte impacto en el pecho durante un partido de la Segunda División española.

El accidente ocurrió el lunes 2 de noviembre, durante el encuentro entre Tenerife y FC Andorra en el estadio Heliodoro Rodríguez López. En una disputa por un balón, el arquero Jesús Owono impactó con su rodilla contra el pecho del delantero, quien cayó desplomado sobre el césped. Reuters+1

Tras el choque, De Miguel sufrió una parada cardiorrespiratoria y recibió asistencia médica de urgencia. El futbolista fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, donde permaneció internado en cuidados intensivos hasta su fallecimiento, confirmado el martes 3 de noviembre a las 8:00.

El momento del impacto de Jesús Owono a Jesús de Miguel.

El momento del impacto de Jesús Owono a Jesús de Miguel.

El informe forense preliminar señaló un "traumatismo torácico" como causa compatible con la muerte. Sin embargo, los resultados definitivos de la autopsia todavía están pendientes de estudios complementarios. La investigación judicial también analiza las circunstancias del choque y la asistencia médica que recibió el jugador.

Mientras continúa la investigación, el fútbol español permanece de luto por la muerte de Jesús de Miguel. Su funeral fue programado para este jueves 5 de noviembre, a las 15:00, en la Iglesia de San Miguel Arcángel de Navahermosa, Toledo, localidad de origen de su familia, que pidió privacidad para despedirlo.

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