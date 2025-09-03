El hombre del norte es la película aclamada por la crítica que llegó a Netflix y es furor: cuál es la trama Una historia de venganza sobre un príncipe vikingo en la búsqueda de justicia por el asesinato de su padre.







El hombre del norte, una película de 2022 que está siendo furor en Netflix en este agosto 2025.

Se conoció el primer tráiler de la película El Hombre del Norte, un relato épico sobre las aventuras llenas de acción que vive un joven príncipe vikingo para vengar el asesinato de su padre. Con Alexander Skarsgård como protagonista y junto a él un reparto espectacular que incluye a Nicole Kidman, Claes Bang, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Björk y Willem Dafoe.

Robert Eggers es recordado por dirigir cintas como El faro y La bruja, ahora adapta la novela del escritor islandés Sjón Sigurdsson y presenta la historia vikinga de un joven príncipe nórdico, heredero al trono cuyo padre monarca es brutalmente asesinado frente a sus ojos. Años después es convertido en un esclavo, con el paso del tiempo el aspirante al trono escapa de su cautiverio para iniciar una revolución con la que podrá cobrar su venganza y recuperar el título de Rey. A continuación te contamos más detalles de este lanzamiento de 2022 que ya está disponible en Netflix y se encuentra dentro del top ten de las más vistas.

Sinopsis de El hombre del norte, la película que la rompe en Netflix En este primer avance se pudo ver que Ethan Hawke interpretó al Rey Horwendil y Nicole Kidman encarnó a la Reina Gudrun, ellos fueron los padres del protagonista de esta historia, Alexander Skarsgård dio vida al príncipe Amleth. Anya Taylor-Joy quien acompañó al joven príncipe en su travesía en busca de venganza para recuperar el trono. Willem Dafoe dio vida a un extraño chamán y Björk es una bruja en este filme.

El hombre del norte de Robert Eggers llevó al público por un viaje a la Islandia del siglo X y los sumergió en una historia vikinga; esta película se estrenó en salas de cine el 21 de abril de 2022.

Tráiler de El hombre del norte
Reparto de El hombre del norte
Alexander Skarsgård como Amleth

Björk como The Slav Witch

Nicole Kidman como Queen Gudrún

Anya Taylor-Joy como Olga of the Birch Forest

Ethan Hawke como King Aurvandill War-Raven

Claes Bang como Fjölnir

Willem Dafoe como Heimir the Fool

Lily Bird como The Maiden King

el hombr del norte