IR A
IR A

El hombre del norte es la película aclamada por la crítica que llegó a Netflix y es furor: cuál es la trama

Una historia de venganza sobre un príncipe vikingo en la búsqueda de justicia por el asesinato de su padre.

El hombre del norte

El hombre del norte, una película de 2022 que está siendo furor en Netflix en este agosto 2025.

Se conoció el primer tráiler de la película El Hombre del Norte, un relato épico sobre las aventuras llenas de acción que vive un joven príncipe vikingo para vengar el asesinato de su padre. Con Alexander Skarsgård como protagonista y junto a él un reparto espectacular que incluye a Nicole Kidman, Claes Bang, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Björk y Willem Dafoe.

La mujer rey, una película que ya está en Netflix y no te podés perder este septiembre 2025.
Te puede interesar:

La mujer rey es la película que deja a todos sin palabras en Netflix: de qué se trata

Robert Eggers es recordado por dirigir cintas como El faro y La bruja, ahora adapta la novela del escritor islandés Sjón Sigurdsson y presenta la historia vikinga de un joven príncipe nórdico, heredero al trono cuyo padre monarca es brutalmente asesinado frente a sus ojos. Años después es convertido en un esclavo, con el paso del tiempo el aspirante al trono escapa de su cautiverio para iniciar una revolución con la que podrá cobrar su venganza y recuperar el título de Rey. A continuación te contamos más detalles de este lanzamiento de 2022 que ya está disponible en Netflix y se encuentra dentro del top ten de las más vistas.

Sinopsis de El hombre del norte, la película que la rompe en Netflix

En este primer avance se pudo ver que Ethan Hawke interpretó al Rey Horwendil y Nicole Kidman encarnó a la Reina Gudrun, ellos fueron los padres del protagonista de esta historia, Alexander Skarsgård dio vida al príncipe Amleth. Anya Taylor-Joy quien acompañó al joven príncipe en su travesía en busca de venganza para recuperar el trono. Willem Dafoe dio vida a un extraño chamán y Björk es una bruja en este filme.

El hombre del norte de Robert Eggers llevó al público por un viaje a la Islandia del siglo X y los sumergió en una historia vikinga; esta película se estrenó en salas de cine el 21 de abril de 2022.

el hombre

Tráiler de El hombre del norte

Embed - EL HOMBRE DEL NORTE - Tráiler Oficial #1 - Solo en Cines

Reparto de El hombre del norte

  • Alexander Skarsgård como Amleth
  • Björk como The Slav Witch
  • Nicole Kidman como Queen Gudrún
  • Anya Taylor-Joy como Olga of the Birch Forest
  • Ethan Hawke como King Aurvandill War-Raven
  • Claes Bang como Fjölnir
  • Willem Dafoe como Heimir the Fool
  • Lily Bird como The Maiden King
el hombr del norte

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El club del crimen de los jueves, una película estadounidense que ya está disponible en Netflix y es furor.
play

De qué se trata El club del crimen de los jueves, la película que la está rompiendo en Netflix

Esta serie española de Netflix se basa en un crimen que conmocionó al país.
play

Está en Netflix, es una serie adictiva y todo el mundo la debe ver

En Netflix se estrenó una película que produjo Steven Spielberg y desde su estreno es lo más visto de Netflix.
play

Esta es la película que produjo Steven Spielberg y desde su estreno es lo más visto de Netflix: de cuál se trata

Tras salir de la prisión por un crimen que no cometió, un hombre se reconectará con su familia a través de su pequeña sobrina.
play

Está en Netflix, es un drama turco y muchos se sienten identificados con su trama

De qué se trata esta imperdible película turca.
play

Está en Netflix, es un drama turco y es una película espectacular: no te la pierdas

Mi vida con los chicos Walter, un serie televisiva estadounidense que está siendo tendencia en la gran N roja.
play

Mi vida con los chicos Walter, la serie del momento en Netflix: de qué se trata la romántica historia

últimas noticias

play

Martín Menem cuestionó la visita de Jorge Rial y Mauro Federico a Diputados: "Fue un encuentro informal"

Hace 11 minutos
La obra estaba en poder de la familia Kadgien.

Mar del Plata: recuperan un cuadro que había sido robado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial

Hace 13 minutos
La Ciudad apelará el fallo que restituye el traslado de cartoneros desde el Conurbano

La Ciudad apelará el fallo que restituye el traslado de cartoneros desde el Conurbano

Hace 30 minutos
El bailarín aseguró que la familia está unida en este difícil momento.

El hermano de Ayelén Paleo habló sobre la detención de su mamá: "Nos tiene muy mal"

Hace 1 hora
play
Lisandro López confirmó su separación definitiva de Mica Tinelli.

Lisandro López anunció su separación de Mica Tinelli: "La distancia nos mató"

Hace 1 hora