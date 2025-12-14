La sitcom que sigue en Netflix y muchas personas ven en la actualidad: es un éxito que no pasa de moda Aunque ya pasaron 10 años desde su estreno, esta serie de comedia sigue siendo una de las preferidas por los suscriptores. Fue producida por una de las co-creadoras de Friends. + Seguir en







Esta sitcom se estrenó en 2015 y sigue siendo un éxito en Netflix. Freepik

El catálogo de Netflix tiene muchas series cortas e intensas, pero también otras más largas y relajadas, perfectas para distraerte un rato o tener de fondo mientras hacés otras actividades. Este es el caso de una sitcom que sigue en la plataforma y, aunque ya tiene unos años, no pasa de moda.

Se trata de Grace and Frankie, la comedia protagonizada por Jane Fonda y Lily Tomlin que se estrenó en 2015 y se extendió por siete temporadas, convirtiéndose en la serie más longeva de Netflix hasta ese momento. Una de sus creadoras es Marta Kauffman, quien también estuvo detrás del éxito de Friends.

Grace and Frankie cuenta la historia de dos mujeres muy diferentes que deben enfrentar sus inesperados divorcios. Cuando ya creían tener su vida resuelta, deberán empezar de nuevo, aprender a convivir y descubrirse a ellas mismas, con todos los desafíos que eso implica.

Grace and Frankie - Netflix X @GraceandFrankie Netflix: sinopsis de Grace and Frankie Grace y Frankie tienen personalidades muy distintas: la primera es rígida, estructurada y exdirectora de la empresa de cosméticos que fundó; la segunda es una maestra de arte hippie y de espíritu libre. Aunque no son amigas, se toleran porque sus esposos, Robert y Sol, son socios en su bufete de abogados.

Pero sus vidas dan un vuelco cuando los dos hombres les piden el divorcio, y más aún cuando les explican el motivo: son gays, están enamorados y se van a casar. Con más de 70 años, Grace y Frankie deben abandonar sus hogares y aprender a vivir juntas para poder avanzar al siguiente capítulo de sus vidas.

Tráiler de Grace and Frankie Embed - Grace and Frankie | Tráiler oficial | Netflix [HD} Reparto de Grace and Frankie Jane Fonda como Grace Hanson.

Lily Tomlin como Frankie Bergstein.

Sam Waterston como Sol Bergstein.

Martin Sheen como Robert Hanson.

Brooklyn Decker como Mallory Hanson.

Ethan Embry como Coyote Bergstein.

June Diane Raphael como Brianna Hanson.

Baron Vaughn como Nwabudike "Bud" Bergstein.