Cuál es la trama de El juego de Gracie Darling, la serie que se mantiene como lo más visto de Netflix Una nueva producción de Australia llegó a la popular plataforma de streaming y es furor, captando la atención de miles de televidentes. + Seguir en







Ahora, llegó a la gran N roja, El juego de Gracie Darling, la serie que es tendencia en este sitio web. Se trata de una producción australiana 2025, llena de intriga y drama.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y hacen furor en cuestión de segundos en todo el mundo. Asimismo, en los últimos meses de 2025 aumentaron notoriamente la cantidad de usuarios y suscriptores que la convierten en la más consumida de todos los países.

Ahora, llegó a la gran N roja, El juego de Gracie Darling, la serie que es tendencia en este sitio web. Se trata de una producción australiana 2025, llena de intriga y drama. Un thriller que no te podés perder este fin de semana de diciembre. A continuación te contamos todos los detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que la disfrutes lo antes posible desde la comodidad de tu casa.

Sinopsis de El juego de Gracie Darling, la serie que es tendencia en Netflix Serie de TV (2025). 1 temporada, 6 episodios. Hace años, su mejor amiga de la infancia desapareció en una sesión de espiritismo a los 14 años. Ahora, con 27, esta psicóloga debe enfrentarse a su tormentoso pasado cuando se esfuma otra chica.

juego-gracie-darling- Tráiler de El juego de Gracie Darling Embed - EL JUEGO DE GRACIE DARLING | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 1 Diciembre/25 - NETFLIX Reparto de El juego de Gracie Darling Eloise Rothfield como Young Joni

como Young Joni Annie Maynard como Anita

como Anita Rudi Dharmalingam como Jay Rajeswaran

como Jay Rajeswaran Morgana O'Reilly como Joni Gray

como Joni Gray Chloe Brink como Mina

como Mina Anne Tenney como Moira

como Moira Harriet Walter como Pattie Gray

como Pattie Gray Kristina Bogic como Gracie Darling juego-gracie-darling