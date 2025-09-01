IR A
Dos tumbas es la miniserie española de Netflix que es furor con su trama de venganza: de cuál se trata

Netflix acaba de estrenar la miniserie española Dos tumbas, una serie con un potente elenco que se presenta como una historia de venganza. Conocela.

Netflix acaba de estrenar la miniserie española Dos tumbas, un drama sobre crímenes que cuenta con un potente elenco y se presenta como una historia de venganza. La producción está creada por Agustín Martínez, quien explica: "Es la historia de venganza de un personaje que pocas veces protagoniza una ficción y que solo podía encontrar su sitio en un lugar como Netflix: una abuela dispuesta a todo para hacer justicia por la pérdida de su nieta".

De qué se trata esta imperdible serie que se estrenará pronto. 
Está en Netflix, tiene 8 capítulos y es protagonizada por Joaquín Furriel

La serie se presenta como un producto atractivo para quienes gozan del entretenimiento, pero la crítica no ha sido especialmente benévola con Dos tumbas. Desde Hobby Consolas expresaron que no revoluciona el género, pero engancha por los giros de guión, unos más verosímiles que otros puestos en pie por un reparto liderado por Mánver y Morte.

Entre los comentarios positivos se cuenta el de Heaven of Horror: "Me encanta que esta miniserie tenga solo tres episodios, ya que permite dividirla si es necesario, pero también permite verla como una película larga. Sea cual sea tu decisión de ver Dos tumbas, no te la pierdas. Es una historia de venganza intensa".

Sinopsis de Dos tumbas, la miniserie tendencia en Netflix

"Narra cómo dos años después de la desaparición de Verónica y Marta, dos amigas de 16 años, se da por cerrado el caso por falta de pruebas y sospechosos. La abuela de una de las dos jóvenes, Isabel, sin nada que perder, decide llevar a cabo una investigación al margen de la ley. Isabel hará todo lo que sea necesario para descubrir la verdad sobre lo que ocurrió aquella noche y lo que comienza como la búsqueda de un culpable pronto se convertirá en una historia de venganza", adelantan desde Netflix.

dos-tumbas-4357663

Tráiler de Dos tumbas

Embed - Dos tumbas | Tráiler oficial | Netflix España

Reparto de Dos tumbas

  • Kiti Mánver (Los abrazos rotos, Mujeres al borde de un ataque de nervios).
  • Álvaro Morte (La casa de papel, Objetos).
  • Hovik Keuchkerian (Anna, Alacrán enamorado).
  • Nadia Vilaplana (Viaje de fin de curso: Mallorca, La vida breve).
  • Joan Solé (Todos los nombres de Dios, Nos vemos en otra vida).
  • Zoe Arnao (Las niñas, Apagón).
  • Nonna Cardoner (Camino a la libertad, Benvinguts a la familia).
  • Carlos Scholz (Vírgenes, La vida breve).
  • Salva Reina (Legado, El 47).
dos tumbas 1

